Edison Flores es la nueva baja de Universitario: Viajó a Estados Unidos por inesperado motivo

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes sufrió un golpe inesperado ya que Edison Flores no se presentó a los entrenamientos porque viajó a Estados Unidos por un asunto familiar urgente, dejando sorprendidos a los hinchas que lo esperaban listo para la temporada 2026.

Edison Flores viaja a Estados Unidos

En el podcast Doble Punta, el periodista César Vivar Miranda explicó la situación de Edison Flores y la dificultad de su regreso a tiempo:

"Edison Flores ha pedido un permiso especial en Universitario. Está en estos momentos en Orlando, viajó a Estados Unidos por un tema de papeleo de familiar. No me voy a meter más con ese tema, pero está dificilísimo que llegue para mañana.

Vivar Mirando aseguró que Edison Flores se mostró tranquilo y aseguró que todo se trata de un trámite rápido, casi relámpago: "Además, yo le pregunté de broma, no tienes tiempo ni de ir a los parques... 'no es un tema documental. Voy y regreso rápido. Me han dado, me han dado el permiso', me dijo".

Edison Flores y su mensaje a Vélez

Recordemos que entre las bajas más sensibles del plantel figuran Rodrigo Ureña y Jairo Vélez, jugadores que fueron clave durante la temporada pasada.

La salida de Jairo Vélez hacia Alianza Lima generó un mensaje afectuoso de Edison Flores, quien reconoció el profesionalismo de su excompañero.

"Jairo Vélez es un gran compañero y persona. Como siempre digo, espero que le vaya muy bien, obviamente no contra nosotros, pero es una muy buena persona. Así que nosotros lo recordaremos de la mejor manera porque fue un gran compañero", expresó el 'Orejas'.

Lisandro Alzugaray en Universitario

Hablando de Universitario, el club sigue armando su equipo con todo para ir por ese cuarto título seguido en la Liga 1. La gran sorpresa llega con Lisandro Alzugaray, delantero argentino que viene de Liga de Quito, donde la rompió y se coronó campeón de la Copa Conmebol Sudamericana 2023.

El club merengue presentó al delantero en sus redes sociales con un mensaje bien emotivo: "Alzugaray se pone la crema. Lisandro Alzugaray es nuevo refuerzo del único grande del Perú ¡A defender con garra esta sagrada camiseta!".

Previamente, la 'U' había compartido un video de bienvenida, mostrando una de las mejores jugadas de Alzugaray en Liga de Quito, junto al mensaje: "Nuestra fórmula, pasión y garra hasta el final".

Edison Flores se convirtió en la nueva baja de Universitario de Deportes al viajar a Estados Unidos por un inesperado motivo familiar. Mientras el jugador resuelve sus asuntos, el plantel crema ajusta su preparación para la temporada 2026.