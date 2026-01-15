Alianza Lima abrirá el torneo: Así se jugará la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan menos de dos semanas para que el balón vuelva a rodar en el Perú con el inicio de la Liga 1 2026. Ahora, todo quedó listo para que se lleven a cabo cada uno de los encuentros luego que se publicara la programación de los encuentros de la primera jornada del Torneo Apertura.

Programación de la Fecha 1 del Torneo Apertura

En primer lugar, Alianza Lima será el encargado de abrir la competición en lo que será su visita a la altura de Huancayo para medirse ante Sport Huancayo. El encuentro está programado para jugarse el viernes 30 de enero a las 12:00 p.m. en el Estadio IPD de Huancayo.

Es importante precisar que los blanquiazules serán los primeros en jugar oficialmente ya que solo cuatro días después deberán disputar la idea de la Fase 1 de la Copa Libertadores visitando al Sportivo 2 de Mayo en Paraguay.

El sábado 31a las 18:30, Melgar y Cienciano jugarán probablemente el partido de la jornada en la altura de Arequipa en una nueva edición del clásico del sur. Los dirigidos por Juan Reynoso tendrán un reto más que importante ante un elenco imperial que se ha reforzar para volver a ser protagonista a nivel local e internacional.

Programación de la primera fecha del Torneo Apertura.

Otro que tendrá una visita más que complicada será Sporting Cristal quien visitará el Estadio Inca Garcilaso de la Vega para medirse ante Deportivo Garcilaso. Los celestes buscarán una victoria el domingo 1 de febrero a las 13:00 p.m. para dejar atrás los cuestionamientos de los hinchas por los fichajes y el armado del plantel.

El penúltimo en ver acción

Casi por cerrar la jornada, Universitario tendrá su debut en este Torneo Apertura acompañado de toda su hinchada cuando reciba a ADT en el Estadio Monumental el domingo 1 de febrero a las 18:00 horas.

Los cremas tienen la única consigna de lograr el ansiado tetracampeonato el cual sería el primer de toda su historia deportiva. Además, intentarán repetir el plato a nivel internacional clasificando a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Es importante precisar que para esta temporada los clubes aprobaron aumentar el cupo de futbolistas extranjeros a siete en cancha. Esta medida generó gran polémica pues señalaron que impide la aparición de nuevos talentos nacionales.

En resumen, se publicó la programación de la primera jornada del Torneo Apertura 2026. Alianza Lima visitará la altura de Huancayo, Sporting Cristal la de Cuzco y Universitario recibirá a ADT de local.