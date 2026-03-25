Edison Flores y su sorpresiva confesión sobre Pablo Guede, DT de Alianza Lima: "Es el mejor técnico"

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El paso de Edison Flores por México dejó aprendizajes importantes y una relación particular con Pablo Guede, actual DT de Alianza Lima, que hoy vuelve a ser tema tras una sorpresiva confesión del futbolista sobre la influencia del entrenador en su carrera.

Edison Flores y su paso por México

Tras varios años fuera del país, Edison Flores regresó al fútbol peruano con el objetivo claro de brillar con la 'U', logrando incluso el tricampeonato, uno de los momentos más importantes de su carrera.

Pero antes de ese presente exitoso, el 'Orejas' vivió una etapa clave en México, donde coincidió con Pablo Guede en Monarcas Morelia. Allí, según contó, encontró una versión más madura de su juego y un entrenador que lo exigía al máximo.

Edison Flores no dudó en reconocer que Pablo Guede fue determinante en su crecimiento profesional, destacando el nivel de exigencia que le permitió explotar sus habilidades dentro del campo.

Flores sorprende con confesión sobre Guede

En su relato, Edison Flores fue claro al señalar el impacto que tuvo el estratega argentino en su carrera. "Para mí es el entrenador que me vendió a la MLS. Él me sacó el jugo", comentó, dejando en evidencia el nivel de confianza y exigencia que existía entre ambos.

El futbolista explicó que Pablo Guede le brindaba mucha libertad en el campo, pero al mismo tiempo le exigía disciplina y compromiso, algo que terminó potenciando su rendimiento.

Además, destacó que la comunicación era constante, lo que permitía que el equipo se adaptara a su estilo de juego y potenciara sus características ofensivas.

Sin embargo, no todo fue armonía. Con el tiempo, la relación entre ambos tuvo un quiebre tras una situación personal.

Edison reveló que pidió más vacaciones después de su matrimonio para no volver tan rápido a los entrenamientos, una jugada que le molestó al entrenador.

Ese hecho marcó un punto de quiebre en la relación, ya que, pese a intentar dialogar al regresar al club, Pablo Guede no accedió a reunirse con él, lo que enfrió completamente el vínculo.

Edison Flores se disculpó con Pablo Guede

El episodio afectó emocionalmente al futbolista peruano, quien incluso confesó haber tenido dificultades para dormir durante varios meses debido al remordimiento por lo ocurrido.

Con el tiempo, Edison Flores decidió tomar la iniciativa y enviar un mensaje de disculpas a Pablo Guede. El técnico respondió y ambos lograron cerrar ese capítulo, aunque el jugador ya había sido transferido al D.C. United, poniendo fin a su etapa en México.

Así, el paso de Edison Flores por México y su vínculo con Pablo Guede, actual DT de Alianza Lima, quedó marcado por una etapa exigente y una situación personal que, finalmente, ambos lograron dejar atrás.