Gremio de Porto Alegre rechazó millonaria oferta de club de la MLS por Erick Noriega ¿Cuánto piden por el peruano?

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Erick Noriega atraviesa por un importante momento en Gremio de Porto Alegre donde se ha consolidado como uno de los principales pilares del equipo en menos de uno año en dicho club. Sus buenos rendimientos en el Brasileirao y en el Torneo Gaucho han despertado el interés de diferentes clubes del mundo.

Gremio rechazó oferta de la MLS por Erick Noriega

Anteriormente, el ex Alianza Lima fue sondeado por Atalanta de la Serie A de Italia, aunque nunca se concretó un ofrecimiento real por el Samurái. Sin embargo, en las últimas horas se pudo conocer una oferta concreta por el jugador nacido en Japón la cual fue rechazada por el elenco tricolor.

De acuerdo al periodista Saimon Bianchini, el Atlanta United de la MLS puso sobre la mesa un total de 3,5 millones por hacerse con el fichaje de Erick Noriega. Sin embargo, Gremio de Porto Alegre desestimó esta suma ya que exigen más de doble por dejar salir a uno de sus jugadores más valorados de su plantel.

El hombre de prensa también dio a conocer que el elenco brasileño exige por el 90 % del pase del jugador de la Selección Peruana un total de 8 millones de dólares o más de 18 millones de reales. Una cifra lejos de lo ofertado por el club de la MLS.

🚨 O Atlanta United, da MLS, realizou sondagem por Erick Noriega, mas a diferença entre o valor pedido pelo Tricolor e o aceno do clube norte-americano não deverá fazer a negociação avançar.



Grêmio pede 8 milhões de dólares (R$ 42 milhões) por 90% dos direitos do peruano. O... pic.twitter.com/zue87amKHO — Grêmio Info (@GremioInfo_) March 23, 2026

"Atlanta United, de la MLS, hizo una consulta sobre Erick Noriega, pero es poco probable que la diferencia entre la cantidad solicitada por Tricolor y la oferta del club norteamericano haga que la negociación avance. Gremio pide 8 millones de dólares (42 millones de reales) por el 90% de los derechos del jugador peruano. Atlanta ofreció 3,5 millones de dólares (18,5 millones de reales)", indicó.

Está enfocado en Gremio

Días atrás, América Deportes conversó con Erick Noriega luego que se conociera de diversas ofertas por su ficha. Pese a ello, el volante aseguró estar completamente enfocado en su club y agradeció la oportunidad que recibió desde su llegada.

"Estoy muy enfocado aquí, lo que tenga que pasar en un futuro va a pasar, solo Dios sabe, pero ahora me debo a Gremio y ellos me están tratando de la mejor manera. Desde el año pasado que llegué pude sumar bastantes minutos, y ahora poder campeonar, en un torneo que es muy importante para todos nosotros, es una felicidad muy grande", comentó.

En resumen, Gremio de Porto Alegre rechazó una oferta de 3,5 millones de dólares por Erick Noriega. El club brasileño pide por el peruano una suma igual o superior a los 8 millones de dólares.