Edwin Oviedo cuestiona gestión de Agustín Lozano: "Piensa en como perpetuarse en el cargo"

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Este sábado 15 de noviembre, se cumple un año más del día que en la Selección Peruana logró su ansiada clasificación a un Mundial luego de 36 largos años. Aquel día del 2017, el equipo comandado técnicamente por Ricardo Gareca venció 2-0 a Nueva Zelanda en el repechaje para la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Por ello, Exitosa conversó con quien fuera presidente de la Federación Peruana de Fútbol por ese entonces: Edwin Oviedo. El exdirectivo contó sobre como se gestó esta proeza deportiva de la mano de grandes jugadores como Paolo Guerrero, Christian Cueva, Jefferson Farfán, André Carrillo, entre otros.

Edwin Oviedo cuestiona gestión de Agustín Lozano

Han pasado 8 años desde aquel triunfo que generó alegría en los más de 30 millones de peruanos con un panorama completamente opuesto. Ahora, la Selección Peruana finalizó en la penúltima casilla de la tabla de posiciones de las Eliminatorias para el Mundial 2026 a pesar de que clasificaban seis países de manera directa y uno a través del repechaje.

Justamente, Edwin Oviedo señaló que el principal responsable de ello es el actual mandamás de la FPF, Agustín Lozano. Según su parecer, no existe un trabajo serio por parte del nacido en Chongoyape a quien acusó de solo querer perpetuarse en el poder a través de argucias y maniobras políticas.

Edwin Oviedo fue presidente de la FPF entre el 2015 y 2018.

"Cuando no hay un trabajo serio, planificado y los hechos lo demuestra. Los resultados de la sub 20, sub 15, últimos, últimos, eso demuestra que no hay un trabajo a futuro. Lo único que se está pensando es en como perpetuarse en el cargo, como conseguir los votos para adelantar las elecciones y ser reelegido y no está pensando que hacer por nuestra selección", indicó.

Todo lo avanzado se desarmó

En esa misma línea, Oviedo Picchotito lamentó que todos los equipos de trabajo y proyectos que encaminó durante sus cuatro años de gestión, hayan sido dejados de lado generando un impacto negativo en el fútbol peruano.

"Acá va el tema de que los intereses personales están por encima del bien común, por encima del bien institucional. Es lamentable, doloroso. Lo que estaba encaminado se ha desarmado todo lo que se había construido con gente profesional en cada área", añadió.

De esta manera, Edwin Oviedo cuestionó la gestión de Agustín Lozano al frente de la Federación Peruana de Fútbol tras los malos resultados obtenidos por la Selección e las últimas eliminatorias mundialistas.