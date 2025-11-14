Selección Peruana perdió 5-1 ante penúltimo de la liga de Rusia en amistoso previo al duelo ante Chile

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

A dos días del empate ante Rusia, la Selección Peruana volvió a tener acción en territorio ruso tras jugar un duelo amistoso frente al FC Sochi que milita en la primera división del fútbol de aquel país.

Selección Peruana perdió 5-1 ante FC Sochi

Para este partido, Manuel Barreto mandó un equipo completamente alterno el cual tenía a futbolistas que no jugaron en el primer amistoso por fecha FIFA o tuvieron pocos minutos. Por ejemplo, el portero Diego Romero de Banfield tuvo la chance de ser inicialista con la intención de sumar minutos.

En la defensa jugaron Carlos Cabello y Christian Carbajal como lateral derecho e izquierdo, respectivamente. Mientras que en la saga central estuvieron Fabio Gruber, quien sería titular ante Chile, junto a Luis Abram.

🚨 La selección peruana 🇵🇪 jugó un partido de práctica ante el PFC Sochi 🇷🇺:



El pase en profundidad de Fabio Gruber, describe un visión clara de su juego. En otra jugada, Piero Quispe se muestra buscando asociación y recuperando balones.



Ambos estuvieron en la práctica... pic.twitter.com/iqXv9kcI54 — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) November 14, 2025

La volante también contó con nombres nuevos ya que Piero Quispe, Jesús Castillo y Yordy Reyna la conformaron. Finalmente, Kevin Quevedo, Bryan Reyna y Jhony Vidales fueron el tridente elegido de ataque.

El once peruano:

Diego Romero; Carlos Cabello, Fabio Gruber, Luis Abram, Christian Carbajal; Jesús Castillo, Piero Quispe; Yordy Reyna (c), Jhonny Vidales, Bryan Reyna; y Kevin Quevedo.

Fabio Gruber titular en amistoso de Perú

Según Depor, el encuentro se dividió en tres tiempos de 25 minutos cada uno. El primero terminó con el marcador en cero, mientras que el segundo se fue con 3-1 a favor de los rusos. Finalmente, tras el último tiempo se consumó la derrota por 5-1 el cual se dio gracias a un autogol de Fabio Gruber.

Yordy Reyna fue el capitán del equipo peruano el cual no contó con los titulares habituales por lo que Manuel Barreto tuvo la oportunidad de ver a otros elementos de su plantilla. Por su parte, Francesco Andrealli, uno de los sparring llamados por Barreto, fue el anotador del único tanto del elenco nacional.

Jesús Pretell ingresó en este amistoso.

Cambios para enfrentar a Chile

Según se conoció en las últimas horas, el entrenador interino de la Selección Peruana alista más de una variante para el enfrentamiento del martes ante Chile en lo que será una nueva edición del clásico del Pacífico.

Fabio Gruber sería uno de los inicialistas junto a nombres como Piero Quispe, Alex Valera, entre otros, quienes no fueron del arranque ante Rusia en San Petersburgo.

De esta manera, la Selección Peruana perdió 5-1 en un duelo de preparación frente a FC Sochi antes de enfrentar a Chile el martes 18.