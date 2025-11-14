"Sufrió bullying": Se revela la verdadera razón de la ausencia de Alex Valera en la Selección Peruana

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de varias convocatorias donde quedó fuera, Alex Valera volvió a la Selección Peruana en esta fecha FIFA de noviembre tras un nuevo llamado de Manuel Barreto. Incluso, el delantero nacional volvió a convertir con la camiseta nacional en lo que fue el empate 1-1 ante Rusia el último miércoles en San Petersburgo.

Revelan motivos del alejamiento de Alex Valera de Perú

Pero pese a su gran temporada en Universitario donde fue clave en el tricampeonato, el futbolista fue duramente criticado por haberle dicho que no en repetidas ocasiones a la Bicolor. En su momento, el jugador indicó que hubieron problemas personales que le impidieron vestir la camiseta del equipo de todos.

Sobre este tema, el comentarista deportivo, Diego Rebagliati, hizo una sorpresiva revelación la cual ya se venía especulando desde hace un tiempo atrás. Durante su visita al programa 'Doble Punta' conducido por Horacio Zimmermann, Bruno Cabala y Pedro García, el presentador dio detalles de las razones de Alex Valera para decirle no a la Selección Peruana en más de una oportunidad.

Según precisó, el goleador de Universitario no estaba del todo cómodo con el grupo anterior del combinado patrio ya que constantemente le recordaban aquel penal fallado ante Australia en el repechaje que nos dejó fuera del Mundial Qatar 2022. Incluso se animó a calificar esta incomodidad de bullying hacia su persona.

🎙️ REBA: el cholo no la pasaba bien en la selección por el bullying que recibía



✅ se confirma que ☠️ Maleta nunca estuvo lesionado como afirmaba @Gustavo_p4 sino que mariconeaba frontear a Zambra, Paolo y compañía pic.twitter.com/XJ7taKZ4ef — La Mancha del 47 (@halohahyo72234) November 13, 2025

"Es medio público que en la interna había un poco de joda hacia Valera a partir de lo del penal. Pues, ese bullying, entre comillas, que ya no es bullying a los 32 años y si te tienes que agarras a golpes, te agarras. Pero tengo la sensación que Valera no la pasaba bien", indicó.

Valera emocionado tras anotar el empate ante Rusia

A través de las redes sociales del combinado patrio, Valera envió un mensaje de agradecimiento a la hinchada nacional por siempre acompañar al equipo. El futbolista reveló que fue un partido bastante complicado, pero se mostró satisfecho al haber dado lo mejor de sí durante los minutos que le tocó jugar.

"Hola gente, le mandamos desde acá un saludo enorme, ha sido un partido muy duro, pero bueno dimos el 100, hemos corrido hasta el último, un abrazo, bendiciones", precisó.

De esta manera, el comentarista deportivo, Diego Rebagliati, aseguró que Alex Valera sufría una especia de bullying en la Selección Peruana y que ese fue el motivo para su negativa en convocatorias anteriores.