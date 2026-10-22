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Deportes
Perú en alto

El Perú en alto: Piccolo Clemente conquista su segundo título mundial de longboard en El Salvador

¡El Perú celebra un nuevo logro deportivo! El surfista nacional Piccolo Clemente se consagró campeón mundial de longboard, llevando nuevamente la bandera peruana a lo más alto del surf internacional.

Piccolo Clemente conquista su segundo título mundial de longboard en El Salvador
Piccolo Clemente conquista su segundo título mundial de longboard en El Salvador (Difusión)

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 22/10/2026

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Benoit "Piccolo" Clemente volvió a colocar al Perú en lo más alto del longboard mundial. A sus 44 años, el deportista nacional conquistó su segundo título en el ISA World Longboard Championship, sumando una nueva consagración a su trayectoria internacional.

La edición de 2026 se desarrolló en El Sunzal, El Salvador, con competencias programadas del 17 al 22 de octubre. El encuentro reunió a 126 especialistas y regresó por cuarto año consecutivo a este escenario centroamericano.

 

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