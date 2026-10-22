El Perú en alto: Piccolo Clemente conquista su segundo título mundial de longboard en El Salvador

Perú en alto
22/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 22/10/2026
Benoit "Piccolo" Clemente volvió a colocar al Perú en lo más alto del longboard mundial. A sus 44 años, el deportista nacional conquistó su segundo título en el ISA World Longboard Championship, sumando una nueva consagración a su trayectoria internacional.
La edición de 2026 se desarrolló en El Sunzal, El Salvador, con competencias programadas del 17 al 22 de octubre. El encuentro reunió a 126 especialistas y regresó por cuarto año consecutivo a este escenario centroamericano.
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