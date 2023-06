¡El retorno del goleador! Paolo Guerrero tras triunfo de la 'Bicolor': "Estoy muy feliz"

El delantero histórico de la 'Bicolor', Paolo Guerrero, volvió a defender al 'Equipo de todos' hoy frente a Corea del Sur. El 'Depredador' no pudo esconder sus emociones y dijo encontrarse "bastante feliz".

El delantero de Racing Club compartió su regocijo por volver a reencontrarse con sus compañeros, con quienes disputó la clasificación a los últimos mundiales en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Pese a que Bryan Reyna marcó el gol del triunfo, las miradas se las llevó el ariete de la 'Academia'. 'PG9' fue enaltecido tanto por el jugador estrella y el director técnico de los 'Tigres de Asia'.

Según contó Guerrero, sostuvo una breve conversación con el estratega de Corea del Sur, Jürgen Klinsmann. Allí, el entrenador de nacionalidad alemana le habría hecho una petición que dibujó una sonrisa en el rostro del futbolista peruano, pues le pidió que siga jugando por muchos años más.

"Lo saludé, le dije cómo estaba y me dice 'No te retires nunca, sigue jugando'. Mi idea era preguntarle cómo está aquí, cómo era con el idioma, y me dice que está aprendiendo coreano. Es alemán, siempre quieren mejorar y aprender. Feliz de verlo, de ver a gente que conozco de hace mucho tiempo", declaró.