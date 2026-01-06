Liga 1 toma drástico cambio: Clubes aprobaron aumentar el cupo de extranjeros a 7 en cancha

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan pocas semanas para que la Liga 1 2026 comience y a poco de ello se acaba de dar un drástico cambio que podría cambiar el rumbo del mismo. De acuerdo a la información que pudo acceder Exitosa, los clubes aprobaron aumentar un cupo de extranjeros en cancha sin ninguna restricción a siete futbolistas.

Como se recuerda, hasta este martes el número permitido de jugadores nacidos fuera del país era de seis y todos en cancha. Ahora, todos los clubes podrán contar con un elemento más lo cual podría beneficiar a algunos equipos que ya tienen su plantel completo.

Clubes de la Liga 1 podrán tener 7 extranjeros

Esta decisión se tomó luego que los representantes de todos los clubes se reunieran para definir los detalles de la Liga 1 2026. Ahí, se aprobó por mayoría este drástico cambio en las bases el cual regirá desde el inicio del Torneo Apertura programado para finales de enero.

Exitosa también pudo conocer que cuatro clubes se opusieron a esta decisión los cuales son: Alianza Lima, Sporting Cristal, FBC Melgar y Sport Boys. El resto de representantes votó a favor por lo que ahora todos los equipos están facultados a sumar un extranjero a su plantel.

Clubes de la Liga 1 exigen exigirán a 1190 Sports pagar en solo 30 días.

Exigirán pago puntual de 1190 Sports

Otro punto que se tocó en este encuentro fue el tema de los derechos de televisión que ha venido siendo un talón de Aquiles para todas las instituciones del fútbol peruano. Actualmente, la empresa encargada de transmitir el torneo en su totalidad, 1190 Sports, abona el pago por dicho concepto cada 60 días lo cual perjudica a algunos equipos.

Esto cambiará a partir de la fecha ya que los equipos aprobaron que ahora el pago se debe dar cada 30 días, es decir cada fin de mes. De no cumplirse este acuerdo, los clubes estarán en la facultad de impedir el ingreso de los equipos de transmisión a sus respectivos estadios.

Esto también significará que no habría la presencia del VAR en diferentes encuentros del torneo lo cual podría complicar la labor de los árbitros y prestarse a malos entendidos. De todas formas, ambas decisiones deberán ser aprobadas por la Federación Peruana de Fútbol para entrar en vigencia.

En resumen, los clubes de la Liga 1 aprobaron aumentar el cupo de extranjeros para la temporada 2026 a 7 futbolistas en cancha sin restricción alguna.