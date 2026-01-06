Fernando Pacheco podría llegar a Alianza Lima tras no definir su futuro, según Mr. Peet

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La novela sobre el futuro de Fernando Pacheco continúa dando que hablar. Tras desvincularse de Sporting Cristal, el extremo de 26 años aparece en la órbita de Alianza Lima, según reveló el periodista Mr. Peet, quien señaló que el club blanquiazul analiza su incorporación mientras el jugador aún define su destino profesional.

¿Fernando Pacheco en Alianza Lima?

Durante la reciente emisión de su programa Madrugol, Mr. Peet comentó que el nombre de Fernando Pacheco surgió como posible refuerzo de Alianza Lima.

"El nombre que están vinculando es el de Fernando Pacheco. Cuando me dieron el nombre de Mateo Antoni, pregunté por Pacheco. Me dijeron 'es una posibilidad que la tenemos que definir con Pablo Guede'", reveló el comentarista deportivo.

Asimismo, Mr. Peet precisó que la situación todavía no está definida. "Es una situación que no está cerrada, 'estamos atentos a cualquier requerimiento del técnico'", agregó, dejando abierta la puerta para que el atacante pueda sumarse a la plantilla de los íntimos.

Cienciano descarta a Fernando Pacheco

Por otro lado, el técnico de Cienciano, Horacio Melgarejo, se pronunció sobre los rumores que vinculaban al jugador con el club cusqueño. El estratega argentino fue claro y descartó cualquier negociación.

"Estamos valorando otras posibilidades para Cienciano y buscamos otras características específicas para el puesto; la posibilidad no es real", afirmó Melgarejo.

Aun así, Horacio Melgarejo resaltó la buena relación que mantiene con Kevin Pacheco: "Pacheco es un chico al que quiero mucho, lo tuve en el 'Muni' y pasamos buenos momentos juntos en esa etapa", sostuvo, dejando claro que la decisión de no ficharlo es estrictamente deportiva.

Se conoció que Atlético Grau de Piura también habría mostrado interés formal en contar con sus servicios para reforzar su ataque bajo el intenso calor del norte.

Fernando Pacheco y su temporada 2025

En la Liga 1 2025, Fernando Pacheco disputó 24 partidos, marcó un gol y brindó tres asistencias. En la Copa Libertadores, jugó tres encuentros y registró un pase gol.

Cabe destacar que no se le contabiliza el tanto que convirtió frente a Binacional en Juliaca, ya que el partido fue anulado por el descenso administrativo del 'Poderoso del Sur'.

Alianza Lima y sus refuerzos del 2026

Luis Ramos

Federico Girotti

Mateo Antoni

Jairo Vélez

D'Alessandro Montenegro

Cristian Carbajal

El futuro de Fernando Pacheco sigue siendo incierto, pero la posibilidad de que llegue a Alianza Lima genera expectativa entre los hinchas íntimos. Tras no definir su próximo club y quedar libre de Sporting Cristal, la opción de vestir la camiseta blanquiazul se mantiene como una de las alternativas más firmes, según lo detalló Mr. Peet.