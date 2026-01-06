Teófilo Cubillas conoció al Papa León XIV y le entregó camiseta de la Selección Peruana: "¡Feliz de la vida!"

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para nadie es un secreto que Teófilo Cubillas es considerado uno de los máximos ídolos del fútbol peruano de todos los tiempos. Sus 10 goles anotados en los mundiales, la obtención de la Copa América en 1975 y sus títulos con Alianza Lima lo catapultan como una de las principales figuras de nuestro balompié.

Debido a su relevancia internacional y ser considerado por la FIFA dentro del top 100 de mejores jugadores de todos los tiempos, el 'Nene' suele codearse con las principales figuras del mundo. Esta vez, el exjugador nacional tuvo la oportunidad de conocer al Papa León XIV durante su última visita al Vaticano en Roma.

A través de sus redes sociales, Teófilo Cubillas mostró a sus miles de seguidores el momento del encuentro con Robert Prevost en la capital italiana. El exfutbolista aseguró que dicho momento será uno de sus recuerdos más apreciados.

A su vez, el crack de la Selección Peruana aprovechó en regalarle una camiseta de la Bicolor con la que el Papa posó sin problema alguno. Como se recuerda, el Santo Padre cuenta con una estrecha cercanía con nuestro país ya que durante años vivió en la ciudad de Chiclayo como parte de su carrera dentro de la iglesia católica.

"¡Feliz de la vida! Me siento verdaderamente honrado de haber conocido a Su Santidad el Papa León XIV. Mi tiempo en Roma hasta ahora es algo que voy a atesorar para siempre. Un agradecimiento muy especial a mi gran amigo Edwin Oviedo por hacerlo posible. ¡Arriba Perú!", indicó.

Al lado de Ricardo Gareca y Edwin Oviedo

En la publicación hecha por Cubillas también se observa una foto junto al expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, y del exentrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca.

Según reveló en su post en Instagram, el exmandamás de la FPF fue el que hizo posible este encuentro. Es importante precisar que el exdirigente de Juan Aurich y el entrenador argentino mantienen una amistad muy cercana la cual data desde el 2015 donde el 'Tigre' inició su recorrido al frente de la Bicolor.

