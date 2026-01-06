Perú confirmó su equipo para enfrentar a Alemania por la Copa Davis: Ignacio Buse a la cabeza

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Perú peleará por entrar al grupo mundial de la Copa Davis 2026 frente a un peso pesado, como Alemania el próximo mes de febrero. Por ello, el capitán del equipo Luis Horna definió a los tenistas que conformarán la delegación nacional que partirá al país europeo, con Ignacio Buse a la cabeza, tratando de dar un nuevo batacazo.

Buse lidera el cuarteto

Tal como lo hizo frente a Portugal, el 'colorado', que recientemente celebró ingresar al top 100 de la ATP, encabeza al cuarteto blanquirrojo. A sus 21 años ha conseguido ser el abanderado, gracias a los buenos resultados que obtuvo en 2025, ganando varios Challenger y alcanzando el cuadro principal del US Open.

Sin embargo, el festejo por el logro en la clasificación mundial le llega en un momento complicado, al encontrarse lesionado. Tal como se evidenció en unas fotos difundidas en redes sociales, donde se le ve con un yeso en la pierna derecha y andando con muletas, razón por la que se perderá el Abierto de Australia.

🇩🇪 Germany v Peru 🇵🇪



The team nominations for the #DavisCup Qualifiers 1st Round between Germany and Peru pic.twitter.com/lYHQn8DVaR — Davis Cup (@DavisCup) January 5, 2026

La nómina nacional para los 'qualifiers' la completan los mismos jugadores convocados para la serie ante el elenco luso. Gonzalo Bueno, actualmente en el 214° del escalafón mundial, Juan Pablo Varillas (253°) y el doblista Arklon Huertas de Pino (230°).

Cabe resaltar que esta será la primera vez que Perú dispute esta etapa de clasificación de la Copa Davis desde su cambio de formato en 2019 (con modificaciones para el 2025). Disputó el grupo mundial en 2008, de la mano de Luis Horna, aunque cayendo en primera ronda frente a España.

Alemania sin 'Sascha' Zverev

El representativo alemán también ofreció a sus cuatro tenistas que recibirán al representativo nacional en la ciudad de Düsseldorf (6 y 7 de febrero). La convocatoria ha destacado por no contar con la presencia de Alexander Zverev, actual número 3 del mundo. Tampoco entró en la nómina Daniel Altmeier (44° de la ATP).

Quien irá como primera raqueta para el capitán Michael Kohlmann es Jan Lennard Struff de 35 años (82°), seguido por Yannick Hanfmann (102°), que venció a Buse en la qualy de Roland Garros pasado. Completan la lista Tim Puetz y Kevin Krawietz (11° en dobles).

De cara a los qualifiers de la Copa Davis ante Alemania, Luis Horna presentó a los convocados que buscarán la hazaña en suelo teutón. Ignacio Buse irá como primera raqueta ante un equipo que no contará con Alexander Zverev, su máxima figura.