Entrenador de reconocido club es separado tras ser denunciado por pedir fotos íntimas a menores

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un escándalo sacudió al fútbol luego de que el entrenador del club Liniers de Bahía Blanca fuera separado de sus funciones tras una denuncia por pedir fotos íntimas a menores. La acusación la hizo la madre de un adolescente de 16 años y el caso ya está siendo investigado.

Grave denuncia contra entrenador

Según la denuncia, una madre fue a la Justicia luego de que su hijo, de 16 años, recibiera varias veces pedidos para enviar fotos íntimas a cambio de dinero. Por la gravedad del caso, la causa fue caratulada como corrupción de menores.

De acuerdo con lo denunciado, el entrenador habría empezado a comunicarse con el menor hace aproximadamente tres meses y, durante ese tiempo, le pidió en reiteradas oportunidades que enviara fotografías íntimas.

La situación habría llegado a un punto límite el último sábado 3 de enero, cuando el hombre volvió a realizar un pedido similar. El menor no accedió y, tras conocer lo ocurrido, su madre decidió acudir a la Justicia y formalizar la denuncia correspondiente.

La madre del adolescente también solicitó una medida cautelar de prohibición de acercamiento, la cual se encuentra a la espera de un oficio judicial para su implementación. Mientras tanto, se dispusieron diversas acciones para proteger al menor y preservar las pruebas.

Quién es el entrenador denunciado

El acusado fue identificado como Hernán Rosell, quien hasta ese momento se desempeñaba como entrenador del club Liniers de Bahía Blanca. Tras conocerse la denuncia, se confirmó que el club separó preventivamente al DT, quien no registraba antecedentes penales.

"Es una locura, estamos muy shockeados (...) La decisión fue sacarlo del club lo antes posible, por resguardo del nene y acompañamiento a la familia", expresó el presidente del club Liniers de Bahía Blanca, Pedro Peñalva.

Y añadió: "Yo le dije que en el día de la fecha quedaba afuera del plantel y del club hasta que se esclarezcan los hechos. Él dio su versión, pero eso queda en lo privado y deberá hacerse cargo ante la Justicia".

Investigación judicial en marcha

La causa quedó en manos de la UFIJ N.° 14 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que ordenó una serie de medidas investigativas. Entre ellas, el resguardo de capturas de pantalla, la recopilación de documentación del menor y la correcta identificación del imputado.

Además, se dio intervención al Servicio Local de Protección de Derechos, cuyos profesionales del área social comenzaron a brindar acompañamiento y asistencia al grupo familiar. En paralelo, también participa personal policial especializado, encargado de colaborar con la investigación.

Todas estas acciones buscan esclarecer los hechos y garantizar la protección del menor involucrado, mientras el proceso sigue su curso en el ámbito judicial.

La separación del entrenador del club Liniers de Bahía Blanca, denunciado por pedir fotos íntimas a menores, marca el inicio de un proceso judicial que continúa en investigación.