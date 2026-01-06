Felipe Chávez anotó su primer gol con el Bayern Múnich y brindó asistencia en goleada ante Salzburgo

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Felipe Chávez sigue brillando en Alemania y esta vez lo confirmó tras anotar su primer gol con el plantel oficial de Bayern Múnich en la goleada ante Salzburgo. Y por si eso fuera poco, el volante peruano brindó una brillante asistencia para el segundo tanto del elenco bávaro.

Felipe Chávez anotó su primer gol con Bayern Múnich

El elenco dirigido por Vincent Kompany disputó un amistoso de invierno ante la escuadra austriaca antes de lo que será el reinicio de la Bundesliga. El entrenador belga optó por mandar a la cancha al jugador de raíces peruanas en el arranque de la segunda parte para observar a los nuevos elementos de la institución.

Felipe Chávez no desaprovechó la oportunidad ya que asistió a uno de sus compañeros y logró convertir su primer tanto con la camiseta del Bayern Múnich. Primero, el volante zurdo hizo gala de su buen pie ya que tomó un balón en tres cuartos de cancha y sacó un pase milimétrico para Hiroki Ito quien solo tuvo que empujarla para anotar el segundo del partido.

Solo unos minutos después, el peruano intercambió roles ya que esta vez ingresó al área contraria atacando un centro desde la derecha con mucha potencia para inflar las redes de la portería y así gestar su bautismo de gol con los bávaros.

¡FELIPE CHÁVEZ ANOTA SU PRIMER GOL CON EL BAYERN MÚNICH! 🔝🇵🇪pic.twitter.com/sp7gbdG9DX — Cristhian Hinostroza (@crischasqui) January 6, 2026

Felipe Chávez salió a toda velocidad a celebrar la anotación recibiendo un cálido abrazo de parte del resto de sus compañeros. El volante de raíces peruanas continúa ganándose un lugar en el primer equipo con la finalidad de obtener mayores oportunidades por parte de Vincent Kompany.

¿Felipe Chávez es hincha de Alianza Lima?

A semanas de su debut en la Selección Peruana, Felipe Chávez reveló que durante su primer día con la Bicolor se presentó ante el resto de sus compañeros con una conocida canción de Alianza Lima. Según reveló, escogió este tema ya que su padre es un acérrimo hincha del elenco blanquiazul.

"Me decidí por una canción del Club Alianza Lima. Es el club favorito de mi padre, por eso me sabía la letra. Por ello, una parte del equipo me ovacionó y otra me abucheó, pero todo de forma divertida. Me llevé bien con todos", contó.

En resumen, Felipe Chávez anotó su primer gol con Bayern Múnich durante la goleada 5-0 ante Salzburgo en un amistoso internacional. A su vez, el volante peruano brindó una sutil asistencia demostrando su bien pie.