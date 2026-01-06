Pedro Gallese explica sus motivos para fichar por Deportivo Cali y no volver a la Liga 1: "No era el momento"

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de más de cinco años en el Orlando City, Pedro Gallese le dijo adiós a la MLS y ahora defenderá los colores del Deportivo Cali durante todo el 2026. El portero nacional ha sido recibido en la capital de la salsa como una verdadera figura gracias a su trayectoria internacional con la Selección Peruana.

Pedro Gallese y sus motivos para no volver a la Liga 1

Como se recuerda, el popular 'Pulpo' optó por el elenco colombiano a pesar de tener más de una oferta del fútbol peruano. Justamente, el guardameta explicó sus motivos para llegar al fútbol cafetero y no pegar la vuelta a la Liga 1 como parecía un hecho.

En primer lugar, Pedro Gallese agradeció el interés de los equipos nacionales e incluso aclaró que estos han tenido una mejora a nivel internacional. En esa misma línea, el guardameta de la Selección Peruana indicó que su decisión se dio pensando justamente en la Bicolor y mantener un buen nivel de cara a las próximas Eliminatorias.

"Creo que no era el momento de regresar a Perú. Sí me hubiese encantado, porque los clubes que estuvieron interesados y preguntaron por mí se ve que han tenido una mejoría. Pero yo todavía tenía la intención de jugar un par de años más en el extranjero, también para llegar a un buen nivel, físicamente, con roce internacional, para la selección peruana", indicó.

Pedro Gallese se convirtió en nuevo jugador de Deportivo Cali.

Prensa colombiana se rinde ante Pedro Gallese

Como se indicaba líneas más arriba, el futbol colombiano ha recibido con los brazos abiertos a Pedro Gallese asegurando que es un refuerzo de gran categoría y que potenciará al máximo al Deportivo Cali.

Por ejemplo, durante una de últimas ediciones del programa 'El VBAR' de la cadena Caracol, uno de sus panelistas llenó de elogios al exarquero de Alianza Lima señalando que su experiencia y trayectoria serán claves para el equipo caleño, aunque también indicó que deberá luchar por la titularidad con uno de los jóvenes valores más importantes del plantel.

"Me parece un arquero de altísima calidad, Es una buena contratación, ya que es un líder fuera y dentro de la cancha. Le doy ocho puntos. Ahora con su experiencia tendrá que competir contra el arquero Alejandro Rodríguez de 24 años", señalaron.

En resumen, Pedro Gallese explicó que su decisión de fichar por Deportivo Cali y no volver a la Liga 1, se dio para mantener nivel internacional pensando en la Selección Peruana.