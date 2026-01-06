"Hay varios audios": Exfiscal afirma que Tomás Gálvez sí pidió favores al prófugo César Hinostroza

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La exfiscal adjunta Sandra Castro, destituida de su cargo y hoy candidata al Senado, denunció que su salida del Ministerio Público fue una represalia directa del jefe interino, Tomás Gálvez, por haber iniciado la investigación del caso 'Cuellos Blancos del Puerto'.

"Cumplió su amenaza y venganza por haber investigado hechos de corrupción".

Así lo declaró en conferencia de prensa, señalando que Gálvez estuvo implicado en los mismos hechos que ella indagaba desde su despacho.

Los audios y la red de corrupción

Castro recordó que existen audios en los que se escucha a Gálvez realizar pedidos al exjuez supremo prófugo César Hinostroza, acusado de liderar la organización corrupta dentro de la Judicatura.

"No es solamente un audio, son varios" , enfatizó, subrayando que la existencia de la red está demostrada con sentencias contra algunos de sus integrantes.

"Entonces, no puede decir que 'Cuellos Blancos' no existe. 'Cuellos Blancos' existe", reiteró.

🔴 Fiscal y candidata al Senado, Sandra Castro: "El fiscal interino (Tomás Gálvez) ha cumplido su amenaza, su venganza contra mi por haber investigado hechos de corrupción en donde él hace pedidos al ahora prófugo César Hinostroza". pic.twitter.com/aslPC0sJSt — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) January 6, 2026

Disolución de equipos especiales

La exfiscal criticó que Gálvez haya ordenado la disolución de equipos especiales del Ministerio Público, incluidos los que investigaban casos emblemáticos como Lava Jato, Eficcop y el propio grupo de 'Cuellos Blancos', advirtiendo que enfrentar a las "élites corruptas" es riesgoso para cualquier fiscal.

"Es la primera vez que veo que un fiscal de la Nación está más preocupado en desactivar estos equipos que en apoyarnos", señaló.

El caso 'Cuellos Blancos' llevó a la destitución de Gálvez por la Junta Nacional de Justicia en 2021, acusado de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

Sin embargo, en junio de 2025 el Tribunal Constitucional ordenó su restitución como fiscal supremo, al considerar que se vulneraron sus derechos procesales. Este fallo generó controversia, pues permitió su regreso al Ministerio Público pese a los antecedentes.

Obstáculos en la candidatura de Castro

Castro también enfrenta cuestionamientos en su postulación al Senado por el Partido Morado. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 declaró improcedente su candidatura, al considerar que debía presentar una renuncia al Ministerio Público seis meses antes de la elección, aunque ella sostiene que bastaba con una licencia sin goce de haber.

La denuncia de Sandra Castro reaviva las tensiones en torno al caso 'Cuellos Blancos', considerado uno de los mayores escándalos de corrupción judicial en Perú. Mientras la exfiscal alega una venganza, Gálvez defiende la disolución como una medida para evitar "impunidad y persecución". El desenlace marcará tanto la campaña electoral de Castro como la credibilidad del Ministerio Público.