Jeriel de Santis afectado por caída de Nicolás Maduro: Delantero no llegó al inicio de pretemporada de Melgar

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Pese a que muchas veces se dice que la política no suele influir en el fútbol, esta vez se demostró lo contrario. Y es que el nuevo delantero de Melgar, Jeriel de Santis, no pudo arribar a la ciudad de Arequipa tal como estaba previsto para unirse a la pretemporada con el resto de sus compañeros.

De acuerdo a lo que se pudo conocer, el atacante, pedido expreso de Juan Reynoso, debió reportarse en el club de la ciudad blanca este lunes 5 de enero para ponerse a las órdenes del comando técnico. Sin embargo, el futbolista no pudo abandonar su país debido a la crisis político social que atraviesan tras la captura de Nicolás Maduro por un equipo especial del ejército de Estados Unidos.

Jeriel de Santis afectado por crisis en Venezuela

De acuerdo con lo informado por el periodista Daniel Rodríguez Hinojosa, los directivos de Melgar esperaban al futbolista para este lunes y poder arrancar con la pretemporada con total normalidad. Sin embargo, el jugador no pudo viajar desde su natal Caracas ya que todos los vuelos han sido suspendidos por la tensión que se vive en dicho país.

"Estaba previsto que hoy (lunes 5 de enero) llegue Jeriel De Santis a Arequipa para unirse a los entrenamientos; sin embargo, por la situación político-social que vive Venezuela desde el fin de semana, se suspendieron los vuelos", indicó el hombre de prensa.

Ahora, la dirigencia trabaja de la mano con el jugador para analizar las alternativas disponibles y pueda arribar a la ciudad blanca en los próximos días. Una de las posibilidades es que se dirija hasta Colombia o Panamá y que de ese destino pueda volar hasta el Perú y luego a Arequipa.

Juan Reynoso saluda del fichaje de Jeriel de Santis por Melgar.

"Las alternativas que se manejan son un traslado hasta Colombia o Panamá y desde ahí volar hacia Arequipa", agregó.

Juan Reynoso defiende fichaje de Jeriel de Santis

Días atrás, Juan Reynoso respondió a las críticas por el fichaje de Jeriel de Santis a pesar de su opaco pasado en Alianza Lima. El popular 'cabezón' dejó en claro que su paso por el elenco blanquiazul no fue del todo mejor, pero aseguró que el jugador goza de su total confianza.

"Es comprensible que haya dudas. Lo que nos respalda son los hechos. Esta es una contratación solicitada por mí. He investigado no solo en Venezuela, sino también aquí, y he recibido las mejores referencias. Sé que el fútbol es presente, que es lo que más me interesa", señaló.

En resumen, Jeriel de Santis no pudo viajar a Arequipa debido a las crisis política que se vive en Venezuela. Luego de la caída de Nicolás Maduro, los vuelos en Caracas fueron suspendidos por lo que el futbolista se vio afectado.