Entrenador de Cusco FC molesto por acusaciones de que su equipo 'se echa': "Me da mucha bronca"

La derrota sufrida en el estadio Monumental ante Universitario de Deportes, ha alejado a Cusco FC de la punta del Clausura, dejando en solitario al cuadro 'crema' que le saca cinco puntos de diferencia. Esto ha molestado al entrenador del cuadro cusqueño, Miguel Rondelli, por las acusaciones de que su equipo regaló el resultado.

No busca confrontaciones

El estratega respondió tras el partido que hay equipos que esperan que sus dirigidos hagan el trabajo por otros. Esto en referencia a que ninguno de los aspirantes al título, Alianza Lima, Sporting Cristal o Melgar, han podido ganarle al actual bicampeón de la Liga1, que sigue invicto en este tramo del torneo.

"No es que me quiera pelear, pero me da mucha bronca cuando dicen que lo único que faltara era que le ganáramos. Que Cusco se echó para atrás. Nosotros teníamos 17 partidos invictos y de esos ganamos 15. Decir que lo único que tiene que hacer Cusco para salvar el año es venir acá y ganar es injusto", señaló.

Rondelli destacó la campaña de su cuadro, que a pesar de no estar entre los mejores presupuesto de la competición, ha conseguido ser competitivo y cerca de clasificar a la Copa Libertadores. De conseguir el objetivo, volverían a un torneo internacional por primera vez desde el 2019, cuando aún era conocido como Real Garcilaso.

"Tenemos el decimosegundo mayor presupuesto y no sé cuántos equipos le van a jugar a la 'U' así. Yo prefiero perder toda la vida así, con la pelota al piso y mostrando que tenemos agallas. Eso es valorable", sentenció.

Cusco aún con chances de ganar el Clausura

Pese a que la caída ante la 'U' lo ha dejado como escolta con cinco puntos de diferencia, el cuadro de la 'ciudad imperial' tiene un partido menos y cualquier tropiezo 'crema' lo volvería a meter en la pelea. Esto permitiría un playoff, en el que según las bases, se disputaría con el tercero y cuarto de la tabla acumulada.

Los 'guerreros dorados' enfrentarán en la siguiente fecha a Deportivo Garcilaso, el martes 30 de setiembre. En la posterior visitará a Los Chankas en Andahuaylas. Para el partido 14 recibirá a Comerciantes Unidos y luego ante Cienciano.

Así, el entrenador de Cusco FC, Miguel Rondelli, cuestionó las críticas al rendimiento de su equipo en el último partido ante Universitario. El argentino negó la posibilidad de que sus pupilos hayan regalado el resultado.