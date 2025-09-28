No escarmienta: Carlos Zambrano volvió a ser expulsado en Alianza en derrota ante Cienciano

28/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima sigue con el santo de espaldas luego de la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de la Universidad de Chile. Esta vez, el equipo íntimo ya cae por 2-0 en su visita a Cusco donde se enfrenta a Cienciano por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Nueva expulsión de Carlos Zambrano

Con el 2-0 en contra, los dirigidos por Néstor Gorosito adelantaron las líneas en busca del descuento que los vuelva a meter en partido. Y en una jugada dividida, Carlos Zambrano chocó violentamente contra Santiago Arias en zona central del campo de juego.

En un inicio, la jugada no parecía tener mayor trascendencia ya que el refería había pitado tiro libre en favor de Alianza Lima. Sin embargo, con el correr de los segundos, Jhonathan Zamora fue llamado por los jueces del VAR quienes le advirtieron de una acción de la que no se había percatado.

Ya con la repetición, se observa claramente como Carlos Zambrano le deja el codo cerca al rostro de Santiago Arias dejándolo tendido en el campo de juego. Tras revisar al detalle esta dividida, Zamora volvió al campo de juego con la decisión tomada de expulsar al 'Kaiser' dejando con uno menos a los victorianos.

Con esta nueva roja, el defensor de la Selección Peruana ya acumula su sexta en lo que va del 2025 y a pocos va sintiendo el rechazo de la parcialidad victoriana.

Jugadores de Alianza Lima se niegan a reanudar el juego

Corría el minuto 15 del primer tiempo y el elenco local tenía un tiro libre a su favor. Los blanquiazules se acomodaban en su campo para defender esta pelota parada. Sin embargo, cuando los defensores estaban totalmente distraídos, el centro salió buscando la cabeza de Diego Valoyes quien definió a placer para decretar el 2-0 en el Garcilaso de la Vega.

De inmediato, todos los jugadores de Alianza Lima rodearon el árbitro Jhonathan Zamora acusando que este no había pitado la ejecución del tiro libre. El árbitro explicó en todo momento que si había dado la orden y que el tanto del colombiano era válido.

Fue ahí cuando futbolistas como Sergio Peña, Fernando Gaibor y Miguel Trauco hicieron el gesto de abandonar el campo de juego con la clara intención de no reanudar las acciones. Incluso, el volante ecuatoriano se dirigió el cuarto referí asegurando que este le confirmó que no hubo silbatazo alguno.

De esta manera, Carlos Zambrano sumó una nueva expulsión con la camiseta de Alianza Lima, esta vez luego de ir perdiendo por 2-0 ante Cienciano tras un codazo contra Santiago Arias.