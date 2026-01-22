Sergio Peña se pronunció tras escándalo por abuso sexual: "Niego tajantemente cualquier participación"

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La interna de Alianza Lima ha sufrido un remesón luego del escándalo que provocó la denuncia por presunto abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña que realizó una ciudadana argentina. Frente a ello, el '10' blanquiazul decidió romper su silencio y se pronunció, descartando participación alguna.

Condena el abuso

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el volante 'íntimo' ha negado que esté involucrado en el acto sexual del que es señalado y que conllevó en su separación temporal del equipo. Asegura que es alguien que está en contra de la violencia contra la mujer y es un tema que debe tratarse con "seriedad y cuidado".

"Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia. Soy plenamente consciente de la gravedad de la denuncia. Por ello quiero expresar mi total respeto y empatía hacia la persona denunciante. Condeno enérgicamente cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer", expresó Peña.

Pronunciamiento de Sergio Peña en Instagram.

Prosiguió asegurando que confía en que la justicia logrará esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. "Confío en que actuará con la diligencia necesaria para llegar a la verdad y evitar un daño mayor a las personas involucradas".

Finalmente, Peña Flores mencionó que estará a disposición de las autoridades ante cualquier duda que surja y que colaborará en todo lo que sea necesario, seguro de no haber cometido algún delito. Cerró su mensaje agradeciendo el apoyo de sus familiares y a quienes confían en él y su inocencia.

Interna blanquiazul convulsionada

La denuncia que llegó desde Argentina, pero que ocurrió en Uruguay, mientras el cuadro victoriano participaba de la Serie Río de la Plata, fue además de Peña, contra Zambrano y Trauco. La medida que tomó la dirigencia fue la separación indefinida de los tres jugadores mientras duran las investigaciones.

Esto provocó la enardecida reacción de algunos integrantes del Comando Sur, que llegaron hasta los exteriores del estadio Alejandro Villanueva y a la fuerza, ingresaron al predio mientras se realizaban las prácticas. Trascendidos señalan que agredieron a algunos futbolistas que les increparon por irrumpir de tal forma.

Tras la denuncia por abuso sexual en las que están implicados Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, este último decidió pronunciarse. A través de sus redes sociales negó haber participado en el delito del que se le acusa y espera que la justicia pueda aclarar los hechos.