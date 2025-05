¿Eryc Castillo se queda en Alianza Lima? Esto respondió ante interés del exterior: "Se está hablando"

A pesar de la caída frente a Sao Paulo en la Copa Libertadores 2025, Eryc Castillo sigue destacándose en Alianza Lima. El jugador ecuatoriano, que se unió a los íntimos en enero de 2025 procedente de Coritiba de Brasil, ha sido fundamental en una de las bandas y recientemente expresó sus planes a futuro en el club íntimo.

Durante una entrevista en el programa 'De Fútbol Se Habla Así' de DSports, el futbolista de 30 años expresó su deseo de renovar con Alianza Lima si se presenta la oportunidad, ya que le gusta ser agradecido con quienes confiaron en él en su momento.

"En realidad se está hablando, se está murmurando. Sí (me gustaría renovar), yo soy muy agradecido con las personas que me brindan la mano. Hace 4 o 5 meses no es que estaba en el aire, sino que no tenía nada concreto. Estas personas confiaron en mí y yo soy muy recíproco con eso", expresó Eryc Castillo.