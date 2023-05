"Es de hombres pedir perdón": Carlos Zambrano revela que Darío Benedetto le pidió disculpas tras golpear su rostro

¡Confesó todo! El defensa de Alianza Lima, Carlos Zambrano, se refirió, por primera vez, sobre el cruce que tuvo con su compañero en Boca Juniors, Darío Benedetto. El 'León' confirmó que el 'Pipa' le pidió disculpas entre lágrimas, minutos después de ocurrido el altercado.

En conversación con la exfigura de Universitario de Deportes, Luis Guadalupe, el zaguero de la Selección Peruana de Fútbol, apuntó que la trifulca comenzó al final del primer tiempo de la fecha 13 de la Liga Profesional de Argentina.

En dicho periodo, el cuadro 'xeneize' pasó un mal momento en su visita al 'Cilindro' de Racing Club. Ante ello, Benedetto recriminó a la defensa y volante de contención por lo que estaba ocurriendo. A detalle, el argentino y el ex-Schalke 04 cruzaron palabras en el túnel inflable, y el delantero terminó sorprendiendo con un puñetazo.

Según precisa el 'Kaiser', trató de reaccionar ante esta acción, pero sus compañeros y la seguridad del estadio intervinieron para evitar una lucha entre ambos.

"En el túnel inflable, no esperé que la gente hablara y nos comenzamos a putear, nos dijimos de todo. Ya al bajar las escaleritas para entrar al camerino voltea y me da uno de arranque. Mi reacción fue ir para adelante, a los puños, pero estaban todos los compañeros, te agarra la seguridad. Tenía rabia, uno quiere 'mecharse' en ese momento", dijo en una charla con el 'Cuto'.

Por otro lado, Zambrano aseguró que la mayoría de jugadores de la primera plantilla le pidieron que someta al 'Pipa'; puesto que no se llevaban bien con él por su conflictivo carácter. En su caso, Zambrano aseveró que no tenía mala relación con ninguno de sus compañeros y todo fue un momento de calentura.

"La mayoría de compañeros me decían "'Kaiser' pégale". Tú sabes como es la gente, unos se llevan bien con uno y algunos con otro. A la gran parte en su momento no le caía bien él por su forma de ser. Yo no tuve problemas con nadie, solo fue la calentura del momento, que él reacciona mal", añadió en su intervención.