"Es una posibilidad": André Carrillo habla claro sobre su posible regreso a Alianza Lima

Después de su destacada actuación frente a Racing de Uruguay por la Copa Sudamericana, André Carrillo fue interrogado sobre la posibilidad de regresar al fútbol peruano si en algún momento deja Corinthians.

En entrevista en el programa de YouTube, 'Cobertura Perú', el extremo no ocultó su afecto por Alianza Lima, el club que lo vio nacer futbolísticamente.

"Yo creo que antes era más probable, cuando salí de Arabia Saudita, pero nunca tuve contacto con la gente de Alianza Lima. Sí, fue un rumor, nunca tuve ningún contacto, así que yo de momento no estoy pensando en Alianza, no quiero vender humo (...) Pero sé que es una posibilidad a futuro porque es el club dónde crecí, dónde comencé, así que no cierro las puertas a nadie", declaró.