Universitario sorprende con su decisión sobre el Tunche Rivera tras casi despedirlo

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El futuro del Tunche Rivera en Universitario parecía estar definido después del polémico incidente ocurrido en el Monumental. Sin embargo, la dirigencia crema cambió el panorama y tomó una inesperada decisión que vuelve a poner al delantero en carrera para continuar en Ate.

El polémico gesto del Tunche Rivera

Todo comenzó después de la derrota de Universitario frente a Atlético Grau en el Estadio Monumental. En medio de la frustración por el resultado, José 'El Tunche' Rivera protagonizó un momento que generó enorme molestia entre los hinchas: arrojó y pateó la camiseta del cuadro merengue.

A la directiva no le hizo ni una pizca de gracia el numerito y le abrieron un proceso disciplinario. Con el ambiente tenso, quedaba claro que la historia con Universitario ya no daba para más y que su salida al terminar el contrato era inminente.

Sin embargo, Rivera no se quedó callado. Entre lágrimas, ofreció disculpas públicas y explicó que atravesaba un complicado momento personal relacionado con su entorno familiar. Aunque sus palabras mostraron su arrepentimiento, el futuro del delantero en Ate seguía siendo una verdadera incógnita.

Con ese antecedente, muchos daban por hecho que el Tunche Rivera dejaría Universitario una vez culminara su vínculo contractual. Pero, como suele pasar en el fútbol, cuando parecía que todo estaba dicho, apareció un giro inesperado.

Universitario quiere renovar al Tunche

En las últimas horas, el periodista Gustavo Peralta reveló en el programa Modo Fútbol que la dirigencia de Universitario se comunicó directamente con Rivera para manifestarle una intención que pocos esperaban: renovar su contrato.

La propuesta habría tomado por sorpresa al delantero de 29 años, quien no imaginaba recibir una oferta de extensión después de las semanas de tensión que siguieron al incidente. Su actual contrato termina al final de la temporada, por lo que este acercamiento modifica completamente las posibilidades sobre su futuro.

La noticia, además, generó satisfacción en el entorno más cercano del futbolista. La puerta que parecía cerrada volvió a abrirse y ahora existe la posibilidad de que el delantero continúe defendiendo la camiseta que protagonizó precisamente el polémico episodio.

Por ahora, todavía no existe una firma definitiva. El contacto entre ambas partes marca apenas el inicio de las conversaciones para definir las condiciones de una eventual renovación.

Así, Universitario sorprendió con su decisión sobre el Tunche Rivera luego de que el delantero estuviera cerca de despedirse del club por el polémico episodio con la camiseta. La dirigencia crema ya inició el acercamiento para renovar su contrato.