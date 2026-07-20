El IMPENSADO ritual que realizó Marc Cucurella y habría influido en que España gane el Mundial 2026

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección de España se consagró campeona por segunda vez en su historia tras vencer por la mínima a Argentina en la gran final del Mundial 2026. Y ahora se ha mostrado una imagen del lateral izquierdo de La Furia Roja, Mar Cucurella, que durante una parte del encuentro se va a un lado y parece esconder un objeto lo que ha causado gran curiosidad.

Marc Cucurella y ¿un impensado ritual?

Sucede que el exfutbolista del combinado eurpeo y campeón del mundo en Sudáfrica 2010, reveló que le pidió al nuevo jugador del Real Madrid que enterrara una moneda en el césped del MetLife Stadium como símbolo de buena suerte la misma cábala que realizó hace 16 años atrás.

El gesto llamó mucho más la atención debido a que terminó coincidiendo con una nueva consagración de la selección española. A través de sus redes sociales Joan Capdevila publicó un video en el que se observa a Cucurella sobre el terreno de juego y explicó el motivo de la curiosa escena.

Allí contó que el futbolista de 27 años había repetido una tradición que inició en la Copa del Mundo 2010. El exjugador recordó que antes de aquella final épica ante Países Bajos había enterrado una moneda en

Previo a enfrentar a Argentina en el MetLife Stadium, el exdefensor decidió transmitirle esa experiencia a Cucurella, quien aceptó realizar la misma acción. Luego del encuentro, las imágenes mostraron al jugador buscando el objeto en el césped.

"En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido. Lo he contado millones de veces. Le pedí a Cucurella que hiciera lo mismo ayer", escribió Capdevila junto al audiovisual.

🤫 Y AHORA OS CUENTO UN SECRETO...



⭐️ En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido... Lo he contado millones de veces. Le pedí a @cucurella3 que hiciera lo mismo ayer... Marc, te quiero mucho. ¡ERES CAMPEÓN DEL MUNDO! pic.twitter.com/pPsSsf34FU — Joan Capdevila (@capde11) July 20, 2026

El ritual que unió a dos generaciones

Esta historia llamó rápidamente la atención de los hinchas españoles, que encontraron una conexión entre los equipos campeones de 2010 y 2026. Cucurella, uno de los protagonistas del nuevo título, siguió la indicación del histórico lateral y terminó levantando la Copa del Mundo con España.

El gesto se convirtió en una de las anécdotas más llamativas de la celebración. Más allá del resultado deportivo, la pequeña tradición refleja cómo algunas cábalas forman parte del folclore del fútbol y quedan vinculadas a momentos históricos.

Como vemos, el lateral izquierdo de la selección de España Marc Cucurella se ha vuelto viral en las últimas horas debido a unas imágenes en las que se le observa enterrando lo que sería una moneda a poco de que inicie el partido ante Argentina por la final del Mundial 2026. Hecho que fue revelado por el exdefensa español, Joan Capdevila, quien realizó lo mismo cuando el país europeo ganó el Mundial Sudáfrica 2010.