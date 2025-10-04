Ex Alianza Lima cumple su mayor sueño: Fue convocado por la selección de Colombia

04/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección de Colombia sigue mirando talento fuera de sus fronteras y uno de los grandes beneficiados fue un ex Alianza Lima que supo ganarse su lugar con esfuerzo. Kevin Serna fue convocado por primera vez al combinado cafetero y cumplió el sueño que persiguió desde que pisó el fútbol peruano.

De Alianza Lima a la selección de Colombia

La selección de Colombia anunció su lista de convocados para los amistosos frente a México y Canadá en la próxima fecha FIFA de octubre.

Entre los nombres más llamativos destaca el de Kevin Serna, un viejo conocido del fútbol peruano. El delantero de 27 años, que defendió la camiseta de Alianza Lima en la temporada 2024, fue una de las grandes sorpresas de la nómina elaborada por Néstor Lorenzo.

Kevin Serna, quien actualmente juega en Fluminense, se ha ganado a pulso este llamado. Su desempeño en el Mundial de Clubes 2025 —donde fue una de las figuras del cuadro brasileño— terminó por convencer al cuerpo técnico colombiano.

El anuncio de su convocatoria rápidamente se viralizó en redes sociales, especialmente entre los hinchas íntimos, que recuerdan con cariño su paso por Matute.

Durante su etapa en el Perú, Kevin Serna se consolidó como uno de los extremos más desequilibrantes del campeonato. Incluso, estuvo a punto de conseguir la nacionalidad peruana para jugar por la Bicolor, pero finalmente priorizó su sueño de llegar a la selección cafetera, una decisión que hoy le da resultado.

La historia de esfuerzo de Kevin Serna

La historia de Serna es de esfuerzo puro. Inició su carrera en Deportes Tolima y luego emigró a Paraguay, donde defendió la camiseta de Sportivo Luqueño. Su paso por el fútbol peruano comenzó con Los Chankas y Santa Rosa, equipos con los que destacó en la Liga 2.

Después dio el salto a la Primera División con ADT de Tarma, donde su velocidad y potencia llamaron la atención de Alianza Lima. Con el cuadro blanquiazul vivió una temporada de alto nivel, destacando especialmente en la Copa Libertadores 2024.

Aquellas actuaciones encendieron las alarmas en Brasil, y Fluminense no dudó en ficharlo en julio de ese mismo año. Desde entonces, el colombiano no ha soltado la titularidad y se convirtió en uno de los jugadores más regulares del "Flu".

De acuerdo con el portal Salary Sport, Kevin Serna percibe un salario mensual de 40 mil dólares, lo que equivale a 480 mil por temporada. Además, tiene contrato con Fluminense hasta diciembre de 2027, lo que asegura su presencia en el Brasileirao por varias temporadas más.

Así, el colombiano Kevin Serna pasó de defender la camiseta de Alianza Lima a cumplir su mayor sueño con la selección de su país, luego de brillar con Fluminense y demostrar que la constancia siempre trae recompensas.