Como en Alianza: Brian Farioli fue rechazado en Aldosivi tras no superar exámenes médicos

19/01/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Semanas atrás, Alianza Lima estuvo cerca de concretar el fichaje de Brian Farioli con la firme intención de reforzar su plantel pensando en el torneo local y en primera fase de la Copa Libertadores. Sin embargo, el cuerpo médico del club blanquiazul rechazó su contratación tras no haber superado los exámenes de rigor ya que arrastraba una lesión.

No obstante, el propio futbolista y hasta el médico de su último club, Colón de Santa Fe, intentaron desmentir esta dolencia asegurando que ya contaba con el alta respectiva. Incluso, en conversación con Exitosa, el argentino aseguró que no se quedará de brazos cruzados y que llevará su caso hasta la FIFA.

Volvió a ser rechazado

Al parecer, el área médica de Alianza Lima estaba en lo correcto ya que Brian Farioli volvió a ser rechazado de un club de su país por no estar apto físicamente para trabajar a la par de un plantel.

Así lo dio a conocer el portal Mercado de pases argentino señalando que Aldosivi desistió del fichaje del volante creativo al no superar con éxito los exámenes médicos.

"Brian Farioli se había sumado a Aldosivi hace unos días, pero no pasó la revisión médica y no será refuerzo del Tiburón. El volante ofensivo quedó libre de Colón el 31 de diciembre", indicaron en redes sociales.

Brian Farioli estuvo cerca de fichar por Alianza Lima.

Demandará a Alianza

El pasado 6 de enero, Exitosa Deportes conversó con Brian Farioli tras confirmarse que no sería contratado por Alianza Lima. En dicha charla, el jugador aseguró que estaba completamente recuperado y que se había sometido a pruebas antes de llegar a Lima.

Incluso, aseguró haber firmado contrato antes de pisar suelo peruano y también indicó que dicho documento no contaba con una clausula como habían señalado en tienda íntima.

"Totalmente (recuperado) y al 100 %. De hecho, las resonancias y los estudios hablan por si solo. El médico de Alianza se contactó con la gente de Colón y se le informó el alta médica que yo tenía. Sería muy descabellado que llegué a un club, y que esté lesionado para no jugar", indico aquella vez para nuestro medio.

De esta manera, Brian Farioli volvió a ser rechazado de un club argentino tras no haber superado los exámenes médicos de rigor tal como sucedió en Alianza Lima. Esta vez, Aldosivi de su país decidió no concretar el fichaje del volante al no estar en condiciones óptimas.