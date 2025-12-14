RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Salud
Gran hazaña médica

EsSalud: INCOR realiza exitoso trasplante cardíaco y consolida su liderazgo nacional en alta complejidad

Un paciente recibió este domingo un nuevo corazón tras un complejo operativo que movilizó a 60 especialistas de la salud y logró impecable coordinación logística entre Cusco y Lima.

INCOR trajo un corazón desde Cusco y logró un transplante exitoso en el Hospital
INCOR trajo un corazón desde Cusco y logró un transplante exitoso en el Hospital (Composición Exitosa)

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Salud / Actualizado al 14/12/2025

Síguenos en Google News Google News

El Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) de EsSalud sumó un nuevo capítulo a la historia de la medicina peruana al concretar un trasplante de corazón exitoso el domingo 14 de diciembre. La intervención permitió salvar la vida de un paciente y reafirmó la capacidad del sistema nacional de trasplantes para ejecutar procedimientos de alta complejidad.

INCOR trasladó exitosamente el corazón desde Cusco.
INCOR trasladó exitosamente el corazón desde Cusco.

Una operación contra el tiempo

El órgano fue procurado en Cusco y trasladado a Lima mediante un operativo que incluyó ambulancia, jet, helicóptero y nuevamente ambulancia.

La coordinación interinstitucional redujo al mínimo los tiempos muertos y permitió que el corazón llegara al INCOR en condiciones límite, tres horas después del clampaje de la aorta. El implante se realizó en apenas 53 minutos, alcanzando un tiempo total de isquemia de 3 horas y 59 minutos.

Llegada del corazón a Lima.
Llegada del corazón a Lima.

Director del INCOR responde por ecocardiógrafos: "Están funcionando dos para pediatría, dos para adultos y cuatro equipos alquilados"
Lee también

Director del INCOR responde por ecocardiógrafos: "Están funcionando dos para pediatría, dos para adultos y cuatro equipos alquilados"

El equipo multidisciplinario

La intervención movilizó a cerca de 60 profesionales de la salud, entre ellos cinco cirujanos cardiovasculares, cardiólogos de trasplante, intensivistas, anestesiólogos, especialistas en imágenes cardíacas avanzadas, enfermeras y tecnólogos médicos.

Cada decisión clínica fue validada en tiempo real, garantizando rigor técnico y científico. El paciente se encuentra estable y en condiciones de pasar a la Unidad de Cuidados Intensivos postoperatorios.

Equipo multidisciplinario garantizó el éxito de la intervención.
Equipo multidisciplinario garantizó el éxito de la intervención.

Defensoría del Pueblo sigue acciones de EsSalud y Minsa para garantizar distribución de Tacrolimus
Lee también

Defensoría del Pueblo sigue acciones de EsSalud y Minsa para garantizar distribución de Tacrolimus

Respaldo institucional

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho, supervisó el proceso desde el Hospital Rebagliati y destacó la eficiencia logística y el compromiso del equipo médico.

La Dra. Mary Díaz Gálvez, gerente de Procura y Trasplante, subrayó que INCOR se consolida como referente nacional en trasplante cardíaco, con 132 procedimientos realizados hasta la fecha (116 en adultos y 16 en pacientes pediátricos).

El reto pendiente: cultura de donación

Acho recordó que cerca de 8 mil personas en Perú aún esperan un trasplante y exhortó a fortalecer la campaña nacional "Un Sí que da vida". El país registra apenas 1.5 donantes por millón de habitantes, muy por debajo de Argentina, Uruguay y Brasil (15-20 por millón) y lejos del referente mundial, España, con 48 por millón.

El trasplante cardíaco realizado por INCOR no solo salvó una vida, sino que reafirma la capacidad del Perú para ejecutar procedimientos de alta complejidad y de manera coordinada y exitosa. El desafío ahora es cerrar la brecha de donación y multiplicar estas historias que, además de salvar vidas, refuerzan la esperanza y la confianza.

Temas relacionados donación EsSalud hazaña médica INCOR trasplante corazón

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA