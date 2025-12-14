EsSalud: INCOR realiza exitoso trasplante cardíaco y consolida su liderazgo nacional en alta complejidad

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Salud

El Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) de EsSalud sumó un nuevo capítulo a la historia de la medicina peruana al concretar un trasplante de corazón exitoso el domingo 14 de diciembre. La intervención permitió salvar la vida de un paciente y reafirmó la capacidad del sistema nacional de trasplantes para ejecutar procedimientos de alta complejidad.

INCOR trasladó exitosamente el corazón desde Cusco.

Una operación contra el tiempo

El órgano fue procurado en Cusco y trasladado a Lima mediante un operativo que incluyó ambulancia, jet, helicóptero y nuevamente ambulancia.

La coordinación interinstitucional redujo al mínimo los tiempos muertos y permitió que el corazón llegara al INCOR en condiciones límite, tres horas después del clampaje de la aorta. El implante se realizó en apenas 53 minutos, alcanzando un tiempo total de isquemia de 3 horas y 59 minutos.

Llegada del corazón a Lima.

El equipo multidisciplinario

La intervención movilizó a cerca de 60 profesionales de la salud, entre ellos cinco cirujanos cardiovasculares, cardiólogos de trasplante, intensivistas, anestesiólogos, especialistas en imágenes cardíacas avanzadas, enfermeras y tecnólogos médicos.

Cada decisión clínica fue validada en tiempo real, garantizando rigor técnico y científico. El paciente se encuentra estable y en condiciones de pasar a la Unidad de Cuidados Intensivos postoperatorios.

Equipo multidisciplinario garantizó el éxito de la intervención.

Respaldo institucional

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho, supervisó el proceso desde el Hospital Rebagliati y destacó la eficiencia logística y el compromiso del equipo médico.

La Dra. Mary Díaz Gálvez, gerente de Procura y Trasplante, subrayó que INCOR se consolida como referente nacional en trasplante cardíaco, con 132 procedimientos realizados hasta la fecha (116 en adultos y 16 en pacientes pediátricos).

El reto pendiente: cultura de donación

Acho recordó que cerca de 8 mil personas en Perú aún esperan un trasplante y exhortó a fortalecer la campaña nacional "Un Sí que da vida". El país registra apenas 1.5 donantes por millón de habitantes, muy por debajo de Argentina, Uruguay y Brasil (15-20 por millón) y lejos del referente mundial, España, con 48 por millón.

El trasplante cardíaco realizado por INCOR no solo salvó una vida, sino que reafirma la capacidad del Perú para ejecutar procedimientos de alta complejidad y de manera coordinada y exitosa. El desafío ahora es cerrar la brecha de donación y multiplicar estas historias que, además de salvar vidas, refuerzan la esperanza y la confianza.