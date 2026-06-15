Famoso futbolista es condenado a 8 años y medio de prisión por agresión sexual: Esto determinó la justicia

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Conmoción en el fútbol. La justicia condenó a 8 años y medio de prisión a un reconocido futbolista por delito de agresión sexual y otro de lesiones contra una joven. El deportista español rompió su silencio tras recibir la noticia.

Futbolista español es condenado a cárcel: ¿Por qué delito?

Futbolista en problema judicial. De acuerdo a los últimos reportes, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia condenó a 8 años y medio de prisión al deportista Rafa Mir por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El jugador actual del Elche CF, Rafa Mir, fue juzgado el pasado 28 de mayo por un delito de agresión sexual y lesiones a una joven, cometido en la noche del 31 de agosto del 2024 en el domicilio del futbolista, de acuerdo a la denuncia. El tribunal detalló que la medida se dará de la siguiente forma:

7 años de cárcel por el delito de agresión sexual y 1 año y medio adicional por lesiones.

A ello, la justicia española, precisó que Rafa Mir deberá mantener una distancia mínima de 500 metros respecto de la víctima durante 10 años.

respecto de la víctima durante 10 años. También se le impuso pagar una indemnización total de 64 mil euros para la víctima.

También se informó que además del futbolista Rafa Mir, se condenó a su amigo Pablo Jara a 2 años de prisión por los delitos de agresión sexual, contra la integridad moral y lesiones leves. Esta sentencia conocida este mismo lunes 15 de junio, no es firme, es decir, el deportista podría apelar.

El futbolista Rafa Mir, condenado a ocho años y medio de prisión por agresión sexual y lesiones pic.twitter.com/ZH8QSrLYAI — La 8 Mediterráneo (@la8mediterraneo) June 15, 2026

Rafa Mir rompe su silencio tras condena de prisión

Rafa Mir negó en la vista haber agredido sexualmente a la joven y afirmó, en una declaración en la que contestó únicamente a preguntas de su abogado, que "todo fue consentido" y que la noche "fluyó así". Al tener conocimiento de la sentencia en su contra, rompió su silencio en sus redes sociales.

"No estoy de acuerdo con la sentencia y recurriremos en los próximos días. Sigo confiando en la Justicia", precisó el futbolista español. Cabe destacar que la Fiscalía pedía para él una pena de 10 años y medio de prisión, pero la Audiencia en su condena lo dejó en ocho años y medio.

Rafa Mir se pronuncia tras condena de prisión en su contra.

Pruebas en el juicio pesaron contra Rafa Mir

Medios españoles precisaron que la denuncia parte de los hechos ocurridos en la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2024, cuando los ahora condenados conocieron a dos jóvenes en una discoteca de Valencia y se dirigieron luego al domicilio del primero de ellos, entonces jugador del Valencia CF, para continuar la fiesta.

En esa vivienda, ubicada en una urbanización de Bétera, Mir habría agredido en la piscina a la joven y en un cuarto de baño. La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia entiende que la prueba practicada durante el juicio ha servido "para acreditar sin fisuras la comisión de los hechos propuestos por las acusaciones".

Entre las pruebas consideradas por el tribunal se destaca la declaración testifical de las dos víctimas, que los magistrados califican de "convincente, consistente y coherente" y que habría sido corroborada por "datos periféricos".

Todas esas pruebas pesaron contra Rafa Mir. El futbolista fue condenado a 8 años y medio de prisión por agresión sexual y anuncia que apelará la sentencia en España, dejando desconcertados a sus hinchas.