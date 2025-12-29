Violento asalto en La Victoria: Delincuentes encañonan a pareja y roban su camioneta en segundos

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Los robos en la capital no paran. Una pareja fue víctima del robo a mano armada perpetrado por tres criminales que los hicieron descender de su camioneta y robar el auto en cuestión de segundos. El hecho ocurrió en el distrito de La Victoria.

Robos de camioneta continúan

El violento robo de una camioneta alertó a los vecinos de la urbanización Santa Catalina en La Victoria y dejó en shock a la pareja agraviada, los cuales fueron encañonados por tres delincuentes.

El hecho ocurrió durante la noche del domingo 28 de diciembre a la altura de la cuadra 5 de la avenida Campodónico cuando los afectados decidieron estacionar por un momento su vehículo en la acera, según información de RPP.

Un vehículo negro se acercó al punto y descendieron tres delincuentes para perpetrar el robo a mano armado. Los sujetos estaban encapuchados para evitar ser reconocidos y apuntaron directamente con sus armas a la pareja.

Producto del impacto, la mujer que se encontraba en el asiento de copiloto saliendo corriendo del vehículo hacia la puerta de un edificio para intentar ponerse a buen recaudo. Por su parte, el piloto fue obligado a descender del automóvil. Ninguno de los agraviados puso resistencia al robo.

Los criminales no solo aprovecharon el momento de robar la camioneta, también aprovecharon en sustraer las pertenencias del hombre. Este fue obligado a ser arrodillado y mantener la cabeza agachada para no ser más violentado.

En tal solo 48 segundos, los delincuentes ya habían reducido a la pareja. Los tres criminales subieron al vehículo y robaron el auto junto a otras pertenencias de los agraviados.

El hecho quedó registrado en imágenes gracias a la presencia de una cámara de videovigilancia de la zona. Los vecinos de la urbanización refieren que este tipo de asaltos son constantes y que los delincuentes aprovechan su cercanía a la vía Expresa para huir con mayor rapidez.

Gobierno señala que va a "poder acabar con la delincuencia"

El presidente de la República, José Jerí, se pronunció sobre los avances en torno a la lucha en contra el crimen organizado. Precisó que su gobierno se encuentra "optimista" en que se podrá acabar con la delincuencia.

Ante ello, el presidente indicó que su gobierno presentará el nuevo plan de seguridad que regirá su mandato hasta julio de 2026 y "a la próxima autoridad" que sería elegida en los próximos comicios. Con esta herramienta, se podrían articular los esfuerzos de diversas entidades, indicó.

"Somos optimistas de que vamos a poder acabar con la delincuencia si seguimos el plan que vamos a presentar. Un plan que no es de un ministerio, un plan multisectorial", precisó.

Para inicios de enero del 2026, el gobierno anunció que presentará el plan nacional de seguridad ciudadana, en la cual se determinarán las siguientes "acciones concretas" en la lucha contra el crimen.

Si bien el propio gobierno considera que las acciones en contra del crimen aún faltan por mejorar, los hechos violentos y criminales hablan por sí solos. Durante el último fin de semana, un violento robo de una camioneta alertó a los vecinos del distrito de La Victoria.