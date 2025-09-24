Fernando Gaibor fue agredido verbalmente por hincha de la U. de Chile previo al duelo con Alianza Lima

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El plantel de Alianza Lima ya se encuentra en Chile para disputar el encuentro de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile. Este partido tendrá un contexto bastante particular ya que se jugará en la ciudad de Apoquindo, donde no suele hacer de local el elenco azul y además no podrá contar con la presencia de hinchas locales ni visitantes debido a la sanción impuesta por Conmebol.

Fernando Gaibor fue insultado por hincha de la U. de Chile

Sin embargo, los aficionados del 'romántico viajero' han buscado la manera de hacerse sentir en la previa de este partido de gran relevancia. Una clara muestra de ello fue lo sucedido con Fernando Gaibor durante una entrevista con medios peruanos.

El volante ecuatoriano atendió a los reporteros que viajaron hasta el país sureño cuando de pronto fue interrumpido por un aficionado que lo agredió verbalmente. Incluso, este hincha confundió la nacionalidad del mediocampista durante su breve aparición. Por suerte, el futbolista de Alianza Lima solo atinó a reírse y luego se retiró tras haber respondido a las consultas de los medios.

La forma de mantener la calma refleja mucho el objetivo que uno tiene trazado en mente. Muy bien por Fernando Gaibor por no caer en el juego sucio del hincha chileno y sostener la tranquilidad. pic.twitter.com/kSMt2zUURB — Romano (@Romano_VT) September 24, 2025

Hay que ser contundente

Previo a este impase, Fernando Gaibor aseguró que tanto él como el resto de sus compañeros se encuentran más que concentrados para afrontar este complicado encuentro la Universidad de Chile. De acuerdo a su consideración, la clave del choque estará en ser contundentes con las pocas oportunidades que se tenga durante los 90 minutos.

"La clave va a ser que tengamos en cuenta todos los detalles en el desarrollo del juego y que podamos ser contundentes también. Es una instancia en la que nadie quiere perder ni dar espacios. Se va a volver bastante friccionado el juego, pero vamos a tener que estar atentos en todo momento y dar el golpe cuando haya que darlo", indicó.

En esa misma línea, el campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle aseguró que es una completa lástima que este duelo de vital importante no pueda contar con la presencia de aficionados de ambos equipos debido a la sanción que le impuso Conmebol por los incidentes ocurridos en Buenos Aires.

"Una lástima para estas instancias, pero hay que jugar el partido", finalizó.

