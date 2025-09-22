Alianza Lima denuncia actos racistas contra futbolista: "Iniciamos acciones federativa y legales"

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol peruano femenino vuelve a estar en el ojo de la tormenta por episodios de discriminación racial. Alianza Lima informó que su futbolista Sashenka Porras fue víctima de comentarios racistas durante el partido contra UNSAAC y aseguró que iniciará las acciones federativas y legales correspondientes para que los responsables no queden impunes.

Alianza Lima cae ante la UNSAAC

El encuentro entre Alianza Lima y UNSAAC, correspondiente a la décima jornada de la Liga Femenina, comenzó de manera prometedora para las íntimas. Sashenka Porras abrió el marcador y parecía que el equipo de José Letelier mantendría su invicto, consolidando su racha de triunfos y buen fútbol. Sin embargo, el desenlace fue distinto.

Las locales lograron revertir el resultado con goles de Paloma del Solar y Carmen Huanca, dejando a Alianza Lima con una derrota por 2-1 y poniendo fin a su imbatibilidad.

Con esta derrota, Alianza Lima se quedó en 27 puntos y, a falta de una fecha para cerrar la primera fase de la Liga Femenina, quedó en riesgo. Universitario de Deportes venció esta tarde a Sporting Cristal y retomó la punta del Clausura.

Más allá del resultado, lo que encendió las alarmas fue el comportamiento de algunos integrantes del club rival y de la tribuna, quienes protagonizaron comentarios racistas y discriminatorios contra la jugadora blanquiazul.

Alianza Lima denuncia actos racistas

El club no tardó en pronunciarse mediante un comunicado oficial en sus redes sociales. "Desde el Club Alianza Lima, no toleraremos ningún tipo de violencia ni acto de discriminación; por esto, daremos inicio de inmediato a las acciones federativas y legales correspondientes contra los responsables", aseguraron.

Además, enfatizaron que protegerán a todas las personas que formen parte de la institución: deportistas, comando técnico, colaboradores e hinchas.

"Exigimos a las autoridades pertinentes que actúen con la mayor dureza frente a estas deplorables acciones, incluyendo actos de oficio. Nuestra institución ratifica su firme postura en la lucha contra el racismo, la discriminación y cualquier forma de violencia", añadieron.

Alianza Lima denuncia actos racistas contra futbolista Sashenka Porras

El club cerró su pronunciamiento reafirmando su compromiso con un fútbol más justo y libre de actos discriminatorios. "Nuestra institución ratifica su firme postura en la lucha contra el racismo, la discriminación y cualquier forma de violencia", finalizaron.

Con este pronunciamiento, Alianza Lima dejó en claro que no tolerará los actos racistas que marcaron el último partido. La institución pidió sanciones ejemplares y reafirmó su compromiso de respaldar a la futbolista Sashenka Porras que fue blanco de la discriminación.