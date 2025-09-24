Hincha de Alianza Lima sufre agresión de barristas de la U. de Chile: "Le quitaron la camiseta"

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Un grupo de hinchas blanquiazules viajó hasta Chile para alentar a Alianza Lima en su concentración, pero nada como esperaban. A su llegada al hotel de los íntimos, se registraron incidentes con barristas de la U. de Chile, quienes agredieron a un simpatizante aliancista y le arrebataron su camiseta. La situación ya fue reportada a la Conmebol.

Alianza Lima ya está en Chile

El martes 23 de septiembre, Alianza Lima aterrizó en tierras chilenas con la ilusión intacta de dar el golpe en la Copa Sudamericana 2025. Los dirigidos por 'Pipo' Gorosito se medirán este jueves 25 contra la U. de Chile, en el duelo de vuelta por los cuartos de final del torneo. Además, buscan conseguir un resultado histórico que los lleve a semifinales.

Aunque el ambiente de Copa suele estar marcado por el calor de las tribunas, esta vez los íntimos no podrán contar con el apoyo directo de su gente en el estadio. Y es que la Conmebol sancionó al cuadro chileno, impidiéndole jugar con público, lo que afecta tanto a los locales como a los visitantes.

Pese a esa restricción, un grupo de hinchas aliancistas viajó igual y se hizo presente en la ciudad de Coquimbo, donde se hospeda el plantel blanquiazul. La idea era alentar a los jugadores desde fuera del hotel y recordarles que el aliento nunca falta, sin importar la distancia.

Hincha aliancista sufre agresión

Sin embargo, la situación se complicó cuando barristas de la Universidad de Chile llegaron al mismo punto. De acuerdo con la periodista Ana Lucía Rodríguez, enviada especial del canal L1 Max, un hincha de Alianza Lima fue agredido y despojado de su camiseta en medio de insultos lanzados contra el plantel peruano.

"En el aeródromo todo estaba tranquilo. Cuando llegó Alianza Lima al hotel de concentración, había un grupo de hinchas de la Universidad de Chile que los recibieron con mensajes insultantes. Sabemos que hubo una agresión a un hincha de Alianza, (al que) le quitaron la camiseta. La gente de Alianza ya se lo comunicó a la Conmebol", relató la comunicadora.

Ante esta situación, la misma reportera señaló que se tomó una decisión preventiva y el tradicional banderazo que los hinchas íntimos habían organizado para este miércoles 24 quedó cancelado. La medida busca evitar roces mayores y mantener la calma en la previa del choque internacional.

Día y hora del partido

El esperado encuentro entre Alianza Lima y Universidad de Chile se jugará este jueves 25 de septiembre, desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora chilena), en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

Así, la visita de los hinchas blanquiazules a la concentración de Alianza Lima en Chile dejó momentos complicados. Un simpatizante aliancista fue agredido por barristas de la U. de Chile y despojado de su camiseta, lo que llevó a las autoridades a informar a la Conmebol y a cancelar el banderazo previsto por seguridad.