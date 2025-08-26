Fórmula 1: Cadillac confirmó a Checo Pérez y Valtteri Bottas como pilotos de su nueva escudería

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Finalmente, tras meses de espera y rumores del regreso de Sergio Checo Pérez a la Fórmula 1, Cadillac confirma al mexicano junto a Valtteri Bottas como pilotos titulares de cara al estreno de las 11ª escudería.

Vuelve el Checo Pérez a la F1 junto a Cadillac

Aunque este era un secreto a voces, finalmente la cuenta oficial de la F1 oficializó a través de sus redes sociales la llegada de la nueva escudería con el regreso de Checo Pérez y el finlandés, quienes cuentan con una amplia experiencia al haber acumulado 527 participaciones en grandes premios y 16 victorias.

Junto a ellos, llega el jefe de equipo, Graeme Lowdon, quien antes había liderado en la F1 la extinta Virgin Racing, que posteriormente se convirtió en la escudería Marussia, y es considerado el principal impulsor de la carrera del primer piloto chino en este deporte, Zhou Guanyu.

"Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones. Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1. Pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo", expresó Lowdon.

El fichaje de los pilotos experimentados fue respaldado por el presidente de General Motors, Mark y el deporte.

Checo anuncia su regreso a la F1

Tras el anuncio de la F1, acompañado del mensaje "No muchos equipos nuevos pueden presumir de una alineación como esta Cadillac tendrá uno de los dúos más experimentados en la parrilla en 2026". El propio piloto mexicano anunció su regreso con un video a través de su cuenta de Instagram.

Tras un año sin actividad, el corredor mexicano de 35 años retorna para iniciar las 15ª temporada como piloto de la Fórmula 1.

En la publicación recuerda sus inicios y su paso por McLares, Force India, Racing Point y Red Bull Racing, la última escudería a la que perteneció y de cuya salida fue muy mediática a finales del 2024. Y recuerda que llega a la F1 para representar a sus admiradores, en su mayoría provenientes de México y países de Latinoamérica.

Por su parte, Bottas de 35 años, será piloto titular luego de ser este año el corredor de reserva de Mercedes por si cualquiera de sus conductores titulares, George Russell y Andrea Kimi Antonelli, se ausenta.

De esta manera, Cadillac anuncia los pilotos titulares de su escudería en la próxima temporada de la Fórmula 1 del 2026.