Defensa voceado para la selección peruana recibe elogios de su club: "Para nosotros es un grandísimo jugador"

La selección peruana urge de un cambio generacional de cara a las próximas eliminatorias y los jugadores con ascendencia peruana nacidos en otros países son una alternativa. Por ello, un defensor que milita en el fútbol alemán, está destacando como defensa, razón por la que su club ha elogiado su desempeño en la temporada.

¿De qué jugador se trata?

El podcast 'Denganche' se comunicó con Javier Pinola, exfutbolista argentino e ídolo del histórico Nürnberg, actualmente en la 2. Bundesliga, donde actualmente es asistente de Miroslav Klose, máximo goleador en los mundiales. Al ex defensor le preguntaron por el juego de Fabio Gruber, quien al tener madre nacida en Perú, puede ser llamado para futuros procesos.

"Para nosotros es un grandísimo jugador, por eso lo hemos traído. En lo que respecta como persona, un chico con mucha personalidad, mucho carácter, muy inteligente. No en vano ha sido capitán en tercera. Hoy era vice capitán y producto de que le ha ganado el puesto, es nuestro capitán dentro del campo de juego, eso habla de lo que representa en el grupo", sostuvo Pinola.

El también exjugador de River Plate destacó sus cualidades a su corta edad (23 años), precisando que sabe manejar el grupo y considera que tiene condiciones para seguir creciendo. También señaló que trató de tener contacto en Perú para que sea llamado, llegando a comunicarse con Néstor 'Pipo' Gorosito.

"Hemos hablado mucho, hablamos en alemán y también en español porque le gusta y lo habla perfecto. Le he preguntado si ha tenido contacto con alguien de la Federación, me dijo que en algún momento lo había tenido. Hoy estuve charlando un poquito, le pregunté si era real lo que se comentaba y me dijo que estaba esperando, que le preguntaron por su situación", indicó.

La llegada de Gruber a la 2. Bundesliga

Gruber inició la temporada 204-25 en el SC Verl de la 3.Liga alemana, pero el equipo de scouting del cuadro bávaro vio su buen nivel y lo fichó para la segunda mitad del año, llegando a jugar nueve partidos liguero, anotando un gol.

En la presente campaña, ha disputado los nueve compromisos oficiales (uno por Copa de Alemania), siendo titular en todos y con la cinta de capitán. El germano-peruano le quitó el liderazgo y la posición al experimentado Robin Knoche, campeón con Wolfsburg.

La convocatoria de Fabio Gruber es una posibilidad para la selección peruana, así, la 'blanquirroja' ganaría con un defensa que hoy en día se ha vuelto clave en su club, el Nürnberg de la 2. Bundesliga.