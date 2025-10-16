Vinicius Jr. enfrenta proceso judicial en Brasil por fiesta de cumpleaños: ¿Jugador del Real Madrid podría ir a la cárcel?

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Vinicius Jr. enfrenta un proceso judicial en Brasil debido a la celebración por su cumpleaños número 25. Demostrando una vez más que no ha logrado escaparse de los escándalos que manchan su destacada carrera como futbolista profesional.

Las quejas por su cumpleaños

El futbolista de la 'Canarinha' se encuentra en el ojo del huracán tanto en España como en Brasil el festejo de su último cumpleaños se ha convertido en un dolor de cabeza ya que le trajo consecuencias legales.

El delantero ha sido denunciado por sus vecinos por "perturbación del trabajo o de la tranquilidad a ajenos" debido al evento que realizó en Río de Janeiro que se extendió entre el 19 y 21 de julio.

Dicha celebración congregó a alrededor de 500 personas y provocó múltiples quejas por el exceso de ruido a ello se le suma el movimiento constante en la zona residencial. En este lugar estuvieron presentes celebridades, amigos y familiares de 'Vini'.

Diversos testigos fueron quienes confirmaron que la reunión se realizó en la casa del futbolista ubicada en Lajedo en Vargem Grande, en la zona suroeste de Río de Janeiro. El denunciante es nada más y nada menos que su vecino identificado como Antonio José de Sousa, quien inició acciones legales.

Afronta proceso judicial en Brasil

El día de la fiesta se apersonaron efectivos policiales para constatar lo que ocurría en el cumpleaños debido a que se reportó descontrol por el alto volumen de la música. Sin embargo, después de que los agentes de la Policía de Brasil se retiren del lugar continuó el ruido.

Al respecto, de acuerdo a la legislación brasileña este tipo de infracción del juagdor del Real Madrid puede castigarse con una pena que va desde los 15 días hasta los tres meses de cárcel, o bien con el pago de una multa económica.

La audiencia ha sido programada para el próximo 6 de noviembre, en el que el delantero deberá responder por los cargos que se le acusa.

🇧🇷🪩 VINICIUS JR. fue PROCESADO por la Justicia de Brasil por su FIESTA DE CUMPLEAÑOS que duró 2 DÍAS



😳💰 Los posibles castigos por "perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos" son una pena de entre 15 días y 3 meses de cárcel o el pago de una multa. pic.twitter.com/IKNetvWWok — Marketing Registrado (@MktRegistrado) October 15, 2025

Hay que destacar que, por ahora, el futbolista no se ha pronunciado públicamente sobre este caso. Mientras tanto la justicia brasileña avanza con el proceso, que mantiene en el centro de la polémica a uno de los mejores jugadores del mundo.

En resumen, Vinicius Jr. enfrenta un proceso judicial en Brasil debido a la celebración por su cumpleaños número 25. Con ello se refleja que los escándalos lo persiguen y continúan manchando su destacada carrera como futbolista profesional tanto en la selección brasileña como en el Real Madrid.