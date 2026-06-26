Francia derrota 4-1 a Noruega: Dembélé brilla con un triplete y lidera la clasificación

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La competencia mundial sigue ofreciendo emociones intensas. Francia derrotó 4-1 a Noruega en un encuentro que combinó jerarquía futbolística y drama, donde demostró el show absoluto de Ousmane Dembélé, que selló un triplete histórico.

Dembélé toma el mando y lo supera

La selección francesa estaba completamente decidida a mantener su racha de victorias desde el inicio. Apenas a los 7, Dembélé abrió el marcador, aprovechando su velocidad y definición técnica. Si bien, Noruega pudo reaccionar por intermedio de Thelo Aasgaard a los 21 minutos, el equipo galo no perdió la calma.

Antes de ir a su descanso, el propio Dembélé volvió a aparecer a los 20 y 32 minutos para completar su hat-trick personal, evitando cualquier intento de remontada del conjunto nórdico y enviando a su equipo al vestuario con una ventaja sólida.

¡GOL SACANDO DEL MEDIO! Noruega reanudó el juego tras el doblete de Dembélé y Aasgaard marcó el 1-2 vs. Francia. ¡PARTIDAZO!



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Regreso del segundo tiempo

Tras el receso, el equipo francés mantuvo la posesión del balón con mucha inteligencia. Noruega realizó variantes tácticas buscando descontar la diferencia, pero la defensa rival se mantuvo firme. El juego se centró principalmente en la mitad de campo, donde los galos neutralizaron cada avance.

Los dirigidos por Deschamps gestionaron los tiempo del partido con paciencia, evitando riesgos innecesarios. Noruega, obligada por el marcador adverso, se volcó al ataque con más ímpetu que orden. Sin embargo, carecieron de la profundidad necesaria para vulnerar nuevamente el arco custodiado por el portero francés.

LA PELOTA PARA LA CASA DEL MOSQUITO, HAT-TRICK DE DEMBÉLÉ



Tres tiros de Ousmane, tres goles para Francia y los Galos vencen por 3-1 a Noruega en poco más de media hora de partido.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/lj09bkbWts — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026

El desgaste físico empezó a notarse en ambas escuadras conforme transcurrían los minutos finales. Francia aprovechó los espacios dejados por el adversario, buscando ampliar la brecha mediante rápidas transiciones. A pesar del cansancio, el nivel técnico se mantuvo alto, cerrando un segundo tiempo con total control galo.

Francia sella el triunfo definitivo

Francia no levantó el pie del acelerador y buscó constantemente el cuarto tanto para liquidar cualquier sorpresa. El mediocampo trabajó con precisión quirúrgica, conectando líneas y generando opciones claras. La superioridad colectiva fue evidente en cada jugada construida durante los compases finales de la confrontación.

DOUÉ SENTENCIÓ EL TRIUNFO DE FRANCIA



El galo cabeceó en el punto penal y marcó el 4-1 ante Noruega en un verdadero festival de goles.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kiWxYDJtSC — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026

Finalmente, el esfuerzo francés tuvo su recompensa en el tiempo de descuento. A los noventa y cuatro minutos, Désiré Doué sentenció el marcador anotando el cuarto gol. Esta anotación selló definitivamente un triunfo categórico que deja a los franceses con nueve unidades en la tabla general.

Con esta importante victoria, Francia reafirma su estatus como gran protagonista de la Copa del Mundo. Noruega queda con un registro irregular, debiendo mejorar su rendimiento en las próximas jornadas. El encuentro demostró la enorme profundidad del plantel galo ante un rival que luchó hasta el final.