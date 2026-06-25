Japón y Suecia empatan 1-1 en Dallas y avanzan a dieciseisavos del Mundial 2026

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El AT&T Stadium de Arlington, Texas, fue escenario de un duelo vibrante entre Japón y Suecia por la tercera fecha del e del Mundial 2026. El resultado final, un 1-1, permitió que ambos equipos aseguraran su pase a los dieciseisavos de final, en un partido que se definió en apenas diez minutos del segundo tiempo.

Un encuentro igualado

La primera mitad fue un ejercicio de paciencia, con pocas ocasiones y un ritmo contenido. Japón intentó imponer su velocidad y disciplina táctica, mientras Suecia buscaba recuperar confianza tras la dura derrota ante Países Bajos. La única nota destacada fue la lesión de Isak Hien, que obligó al técnico Graham Potter a modificar su esquema antes del descanso.

El complemento cambió la historia. A los 55 minutos, una jugada colectiva terminó con Daizen Maeda dentro del área, quien fusiló al arquero sueco Widell Zetterström para abrir el marcador.

¡¡ES UN GOLAZO TOTAL!! Fútbol de asociación TOP, pase filtrado y gol de Maeda para el 1-0 de Japón vs. Suecia.



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Sin embargo, la alegría japonesa duró poco: apenas seis minutos después, Anthony Elanga recortó desde la banda derecha y definió con extrema precisión al palo, dejando sin opciones al portero Zion Suzuki. Dos golpes en menos de diez minutos que devolvieron la tensión y el espectáculo al encuentro.

En el tramo final, ambos equipos buscaron con ganas el gol de la victoria. Japón apostó por la presión alta y Suecia por los balones aéreos, con Alexander Isak y Viktor Gyökeres como referencias ofensivas. Sin embargo, la falta de precisión y las intervenciones de los arqueros mantuvieron el empate hasta el pitazo final.

¡AH LISTO, CERRAMOS TODO! ¡ZURDAZO TOP DE ELANGA AJUSTADO AL PALO PARA EL 1-1 DE SUECIA VS. JAPÓN!



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Próximos duelos

El empate resultó justo y estratégico. Japón cerró la fase de grupos sin derrotas por primera vez en su historia en un Mundial, un hito que refuerza su crecimiento futbolístico.

Con este resultado, terminó segundo en el Grupo F y se enfrentará a Brasil en los dieciseisavos, un desafío de máxima exigencia que ya genera bastante expectativa. Suecia, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros y espera rival, con la posibilidad de medirse ante Francia, actual favorita del torneo.

El empate en este encuentro confirmó la solidez de los "Samuráis Azules" y la capacidad de reacción de los nórdicos. Ambos equipos lograron su objetivo de avanzar en el Mundial, aunque con caminos distintos.

Japón se prepara para un duelo histórico frente a Brasil, mientras Suecia aguarda con incertidumbre su próximo rival. En cualquier caso, el encuentro en Dallas quedará como un capítulo de equilibrio y resiliencia en la Copa del Mundo 2026.