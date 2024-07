Franco Romero fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Sporting Cristal: "Estamos felices"

El mercado de pases de medio año se sigue moviendo en el futbol peruano y ahora fue el turno del Sporting Cristal. El club del Rímac finalmente presentó a Franco Romero como su nuevo jugador pensando en lo que resta del Torneo Clausura.

Cómo se recuerda, el equipo de Guillermo Farré necesitaba reforzar la zona defensiva luego de que Fluminense fichara a Ignácio da Silva por un millonario monto. El brasileño se había convertido en un baluarte del equipo por lo que encontrar su reemplazo era de suma urgencia.

Como es habitual en estos tiempos, Sporting Cristal utilizó sus redes sociales oficiales para anunciar la incorporación de Franco Romero. El zaguero pasó por todos los exámenes médicos de rigor y firmó un vínculo contractual con los rimenses hasta mediados del 2025.

El central de 29 años llega procedente de Nacional de Uruguay donde jugó con regularidad en este primer semestre del 2024.

De esta manera, el aguerrido defensa podría ser tomado en cuenta de inmediato por el comando técnico de Sporting Cristal pensando en lo que será el encuentro de este sábado 27 de julio ante Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo.

Franco Romero recientemente fue oficializó por el club bajopontino, pero ya se encontraba en nuestro país desde el lunes por la noche. Aquella vez, el nacido en Uruguay fue abordado por los periodistas que acudieron al Jorge Chávez para conocer sus primeras impresiones.

El charrúa aseguró que el prestigio de Sporting Cristal fue una de las cosas que más le interesó cuando se contactaron con él y además aseguró que podría saltar a la cancha de juego lo más rápido posible ya que jugó el último fin de semana su partido de despedida con Nacional.

"Voy a aprovecharlo al máximo. Me convenció lo que me ofrecían y después que es un club grande en Perú, es Sporting Cristal, reconocido en todos lados. No he hablado todavía con el entrenador, espero incorporarme. Voy a aportar mi granito de arena y darme al máximo", aseguró.