¿Fue una revancha personal? DT de Melgar tras vencer a Alianza Lima: "Era algo que tenía guardado"

29/04/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Previo a medirse a Alianza Lima, el entrenador de FBC Melgar, Marco Valencia, calentó el encuentro con unas categóricas declaraciones, lo cual causó asombro en muchos. No obstante, este domingo el DT peruano reveló el motivo de su actitud.

¡Fuerte y claro!

Consumada la victoria del 'Domino', Valencia se remontó hasta la temporada 2020 para explicar su sentir y lo que originó su postura desafiante frente al club de La Victoria.

A detalle, el estratega recordó que hace cuatro años se esbozó la posibilidad de que Melgar se dejó vencer por 'AL' a fin de que se salve del descenso. Y es que, cuando estuvo a cargo del equipo arequipeño de forma interina, el mismo cayó 0 a 4 contra el cuadro 'grone'.

"Ha sido un golazo de Kenji, pero hoy la figura fue todo el equipo. En el fútbol la memoria es lo más importante. Y quería ganar porque por ese partido se especularon muchas cosas (4-0 en 2020). Era algo que tenía guardado y ya lo saco. Me toca disfrutar a mí", declaró en conferencia de prensa.

En ese sentido, lamentó que esa presunción perdurara en algunos hinchas rojinegros durante mucho tiempo. "Quería ganar el partido, hay mucha gente que decía que me iba a echar, no entiendo cómo le voy a decir a once jugadores que se tiren para atrás", manifestó.

Como se recuerda, el DT emitió estas declaraciones en la previa: "Veo gente feliz. Pienso que FBC Melgar va a ganar. Estoy convencido de que se tiene un buen plantel que pondrá la actitud y capacidad para hacer respetar la casa. Con toda seguridad, Melgar se va a llevar los tres puntos (ante Alianza Lima)".

¡Dura caída!

Alianza Lima cayó por la mínima ante FBC Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA. El club de La Victoria cortó una racha de cuatro partidos sin perder en el Torneo Apertura, perdiendo así el tercer lugar del certamen nacional justamente frente a su par de Arequipa.

El duelo, correspondiente a la jornada 13, estuvo parejo hasta el gol de Kenji Cabrera para el 'León del sur'. Alianza una vez más careció de efectividad y el gran señalado de la hinchada fue nuevamente Jeriel De Santis.

El peruano venezolano definió lejos del arco de Carlos Cáceda en las distintas habilitaciones que recibió por parte de sus compañeros. Se presume que el motivo de su sustitución fueron dichas jugadas.

De esta manera, el DT de FBC Melgar, Marco Valencia, se remontó hasta la temporada 2020 para explicar su sentir y lo que originó su postura desafiante frente a Alianza Lima.