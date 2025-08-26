Hernán Barcos envía potente dardo tras polémica con Alex Valera: "Para cada acción hay una reacción"

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Hernán Barcos y Alex Valera fueron los grandes protagonistas del último clásico del fútbol peruano, pero no por los goles que pudieron haber convertido, sino por el cruce verbal que sostuvieron mientras Universitario y Alianza Lima se enfrentaban en el campo de juego del Estadio Monumental.

Hernán Barcos envía nuevo dardo tras polémica con Alex Valera

Como era de esperarse, este incidente extradeportivo fue el tema principal en todos los programas deportivos del país. En varios de ellos se indicó que el 'Pirata' había infringido los códigos que existen en el fútbol tras haber declarado sobre el delantero crema al final del encuentro.

Incluso, el atacante argentino de 41 años acusó al ariete merengue de no querer acudir al llamado de la Selección Peruana y haber hecho más que él por el país. Y por si esto fuera poco, Hernán Barcos dejó un nuevo mensaje en sus redes sociales que mantiene viva la polémica.

Hernán Barcos y su nuevo dardo tras su encuentro con Alex Valera.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el 'Pirata' escribió la frase 'No es venganza, es ley de Newton; para cada acción hay una reacción' en clara referencia a que el insulto recibido por parte de Alex Valera lo llevó a reaccionar de una manera poco habitual.

¿Qué le dijo Alex Valera a Hernán Barcos?

En la última edición del podcast 'Fútbol excitante' emitido a través de YouTube, uno de los conductores, Julio Peña, aseguró conocer lo que le dijo el delantero de Universitario al referente de Alianza Lima.

Pese a que se difundió más de una versión, el productor indicó que Valera acusó al argentino de ser el 'soplón' de la dirigencia íntima. Incluso se animó a revelar que hay un grupo de jugadores que no está del todo cómodo con esta situación ya que sería un allegado a Franco Navarro y la directiva.

"Lo que le habría dicho Valera a Barcos es soplón. Lo acusó de ser soplón con los dirigentes y Franco Navarro de las cosas que pasan en el grupo de Alianza Lima. La frase corta de un segundo fue soplón con un aderezo seguramente. Después, lo que se desarrolla es que hay un grupo de jugadores que lo tildan de patero y soplón con la directiva", indicó.

De esta manera, Hernán Barcos envió una nueva indirecta en redes sociales tras el fuerte altercado verbal que sostuvo con Alex Valera. El hecho se dio durante el último domingo y fue lo más resaltante del clásico entre Universitario y Alianza Lima.