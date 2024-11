Gianluca Lapadula le responde con todo Arturo Vidal tras sus declaraciones: "Acá lo esperamos"

La Selección Peruana se sigue preparando para lo que será el duelo clave ante Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas. En la previa de este trascendental encuentro, Arturo Vidal habló para los medios recordando sus goles ante el rival de este viernes y calificó el choque como 'una guerra'.

Ante ello, Gianluca Lapadula también con la prensa deportiva nacional antes de un nuevo entrenamiento de la Bicolor en el Estadio Monumental. El delantero nacido en Italia se refirió a varios temas como el reencuentro con Ricardo Gareca, la ausencia de jugadores importantes como Renato Tapia y Carlos Zambrano y decidió responder a las declaraciones del 'Rey'.

El actual delantero de Cagliari aseguró que esperarán sin problemas a Arturo Vidal pues se vienen entrenando de la mejor manera para obtener los tres puntos ante Chile. A su vez, se refirió a la mala recha que lleva jugando con la Selección Peruana pues no convierte un solo gol desde el 2022 en la última fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

"Es un partido muy importante. Es un clásico, entonces sabemos lo que es. Lo que le puedo decir a Arturo Vidal es que acá lo esperamos. Sin problemas. Nos estamos entrenando y preparando de la mejor manera. Será un buen partido. Me motiva el partido. No es la primera vez que me pasa que no tengo buenos números y no tengo ningún problema en trabajar para mejorar eso", expresó.