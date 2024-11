¿Gianluca Lapadula pudo llegar a Universitario de Deportes? Esto dijo Jean Ferrari

El administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, reveló si Gianluca Lapadula pudo llegar al cuadro 'crema' para reemplazar a Diego Dorregaray.

En entrevista con DyT (Diego Rebagliati y Talía Azcarate en el canal de YouTube de Jesús Alzamora), el directivo 'merengue' indicó que durante la búsqueda por contratar a un nuevo delantero surgió el nombre del jugador del Cagliari, sin embargo, su fichaje era inviable por su alto costo.

Por otro lado, Jean Ferrari ratificó sus declaraciones contra Bruno Marioni y aseguró que se lo tomó personal, debido a que el directivo 'blanquiazul' lo mencionó directamente.

"No cambiaría absolutamente nada de lo que dije. Es más, me faltó un poquito más, pero ya me tuve que aguantar porque no tenía mucho espacio para decir otras cosas. Fue un momento donde yo tenía que ser puntual en las cosas malas que había hecho esta persona y que me las había trasladado a mí. Me lo tomé tan a pecho porque me menciona a mí de manera directa", agregó.