Lanús se coronó campeón de la Copa Sudamericana tras derrotar en penales 5-4 a Atlético Mineiro

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

¡La Sudamericana se va rumbo a Argentina! Lanús se coronó campeón de la edición 2025 de la Copa Sudamericana, disputada en el Estadio Defensores del Chaco, en Paraguay, tras 12 años.

Tras un partido igualado 0-0 en los 90 minutos, Lanús y Atlético Mineiro se fueron a tiempo extra en el que el marcador no se movió. Por lo que todo se definió por penales en donde el equipo argentino derrotó 5-4 a su rival brasileño.

Un encuentro poco destacado

El cuadro de Buenos Aires forzó a que la pelea por la corona de la competición se defina desde los doce pasos luego de un partido poco destacado que finalizó igualado sin goles tras 120 minutos.

A pesar de estar plagado de estrellas y jugadores con experiencia, Mineiro no pudo con lo que ofreció el cuadro argentino quien se plantó sobre ek gramado con una perfecta para mantener el arco imbatido e intentar dañar en las contras.

Pese a ello, el la escuadra carioca tuvo las más claras del enfrentamiento, Bernard tuvo el gol tras un tiro libre, pero la redonda terminó dando en el palo del arco del arquero de Lanús, Losada yéndose así a los vestuarios.

En la segunda mitad el partido se tornó nuevamente cerrado, los llamados a ser las figuras del encuentro no estaban finos. Hulk por el lado de Mineiro, mientras que Castillo, por parte del conjunto bonairense, por lo que se fueron al alargue.

Tras un primer tiempo suplementario modesto, las emociones se aguantaron hasta el final y fue a los 111 minutos, en la segunda parte, en que Hulk habilitó a Biel, quien intentó romper la paridad, pero se interpuso un colosal Losada. Por lo que se fueron a penales.

Segunda Copa Sudamericana

La figura de este encuentro fue el guardameta Nahuel Losada quien atajó tres disparos desde la vía penal, incluido el remate de la figura de la escuadra brasileña: Hulk.

Bajo la dirección técnica del entrenador argentino Mauricio Pellegrino, de 54 años, 'El Granate' obtuvo la clasificación al torneo continental, el pasado 30 de octubre.

Se trata de la primera Copa Sudamericana en la carrera del estratega, quien ha sido descrito como un técnico tan cercano a los jugadores, como exigente en materia de rendimiento deportivo.

Con este triunfo ante el equipo albinegro, Lanús tiene en sus vitrinas dos trofeos de la Sudamericana. La primera La primera fue en el año 2013, con un 3-1 global sobre el Ponte Preta de Brasil en la final.

Desde la vía penal, con un triunfo 5-4 ante Atlético Mineiro, Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana, siendo la segunda en su historia.