Gonzalo Bueno a cuartos de Challenger en Italia : Tenista peruano acumula siete victorias consecutivas

07/08/2025

El tenista peruano, Gonzalo Bueno, sigue cosechando buenos resultados. Este jueves 8 de agosto se impuso en sets corridos (6-4 y 7-6) al británico Jay Clarke, séptimo preclasificado, y accedió a los cuartos de final del Challenger Friuladria Crédit Agricole Tennis Cup de Cordenons, en Italia.

Bueno dio el batacazo en el torneo

Pese a que el inglés al que enfrentó tenía un mejor ranking en la ATP (199°), la raqueta nacional demostró la solidez de su juego. En el primer set, Bueno consiguió el primero de los cuatro breaks que tuvo en el partido. No desaprovechó la ventaja y con su saque, cerró con efectividad para ponerse arriba en el marcador.

En la segunda manga, los quiebres vinieron por ambas partes, pero sin que ninguno lograse sacar provecho. Tres roturas por lado que culminó en un reñido 6-6, lo que forzó a la disputa del tie break. En este momento del encuentro, el peruano no perdonó a su rival y cerró la definición con un contundente 7 a 0, en una hora y 58 minutos de juego.

Gonzalo Bueno keeps rolling 🙌



The Peruvian extends his winning streak to seven matches with a 6-4, 7-6(0) win over Clarke, advancing to the last eight in Cordenons#ATPChallenger | @EurosportingExp pic.twitter.com/MQxz3kRHE9 — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) August 7, 2025

Con esta victoria, el número 220 del escalafón mundial, se mete entre los ocho mejores de este torneo italiano. Su próximo rival será Carlos Taberner, primer preclasificado y 83° del mundo. Además, el trujillano acumula siete victorias seguidas, tras los cinco duelos ganados en Liberec, del 29 al 3 de agosto pasado.

Rival de jerarquía para Bueno

El tenista ibérico, natural de la comunidad de Valencia, y que se encuentra entre los 100 mejores del globo, viene de disputar un torneo de mayor envergadura en Croacia. En el ATP 250 de Umag, alcanzó la final del certamen, sin embargo, se quedó con 'la miel en los labios', al perder la definición ante el italiano Luciano Dardei.

A nivel Challenger, consiguió un título en el Abierto de Sassuolo, Italia, en junio último. El español de 27 años, disputó las tres qualys en los Grand Slam de la presente temporada, aunque sin lograr meterse en el cuadro principal. En el Open de Murcia de marzo de este año, consiguió su primer campeonato de la campaña.

De esta manera, el tenista peruano Gonzalo Bueno sigue en ascenso dentro del circuito Challenger y se ilusiona con ganar su segundo título consecutivo. Para lograr ello, deberá vencer al primer preclasificado, un jugador con variantes en sus golpes, que le ha permitido estar constantemente en el top 100.