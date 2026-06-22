Lionel Messi superó a Miroslav Klose y se convirtió en el MÁXIMO GOLEADOR de la historia de los mundiales

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi continúa haciendo historia en el Mundial 2026 luego de anotar el 1-0 en la victoria parcial de Argentina contra Austria en la segunda fecha de la fase de grupos de este certamen. Con este tanto, la 'Pulga' se convirtió en el máximo goleador de la historia de las copas del mundo alcanzando los 17 tantos.

Lionel Messi se convierte en el máximo goleador de los mundiales

Ya en el estreno del equipo albiceleste ante Argelia, el 10 argentino demostró que quiere sigue vigente a pesar de sus 39 años. Aquella vez, el actual futbolista del Inter de Miami anotó un triplete para darle la victoria en su selección e igualar el récord con el que contaba el alemán Miroslav Klose.

Hasta el pitazo inicial de este duelo contra Austria, Lionel Messi y el delantero teutón contaban con un total de 16 anotaciones en las copas del mundo. Sin embargo, esta igualdad duraría poco ya que el astro argentino se encargó de abrir el marcador dándole un triunfo parcial a los dirigidos por Lionel Scaloni.

¡¡EL DEL RÉCORD PARA EL GOAT!! JUGADA FENOMENAL DE ARGENTINA Y GOL DE MESSI PARA EL 1-0 VS. AUSTRIA. ¡MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES!



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