RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
En lo más alto

Lionel Messi superó a Miroslav Klose y se convirtió en el MÁXIMO GOLEADOR de la historia de los mundiales

Pese a fallar un penal, Lionel Messi se repuso y logró marcar en la victoria parcial de Argentina contra Austria en el Mundial 2026. Con ello, la 'Pulga' se convirtió en el máximo goleador de las copas del mundo superando a Miroslav Klose.

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de los mundiales con 17 goles.
Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de los mundiales con 17 goles. (EFE)

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 22/06/2026

Síguenos en Google News Google News

Lionel Messi continúa haciendo historia en el Mundial 2026 luego de anotar el 1-0 en la victoria parcial de Argentina contra Austria en la segunda fecha de la fase de grupos de este certamen. Con este tanto, la 'Pulga' se convirtió en el máximo goleador de la historia de las copas del mundo alcanzando los 17 tantos.

Lionel Messi se convierte en el máximo goleador de los mundiales

Ya en el estreno del equipo albiceleste ante Argelia, el 10 argentino demostró que quiere sigue vigente a pesar de sus 39 años. Aquella vez, el actual futbolista del Inter de Miami anotó un triplete para darle la victoria en su selección e igualar el récord con el que contaba el alemán Miroslav Klose.

Hasta el pitazo inicial de este duelo contra Austria, Lionel Messi y el delantero teutón contaban con un total de 16 anotaciones en las copas del mundo. Sin embargo, esta igualdad duraría poco ya que el astro argentino se encargó de abrir el marcador dándole un triunfo parcial a los dirigidos por Lionel Scaloni.

Noticia en desarrollo...

Lionel Messi: Los récords y logros históricos que alcanzó tras igualar la marca mundialista de Klose
Lee también

Lionel Messi: Los récords y logros históricos que alcanzó tras igualar la marca mundialista de Klose

Con un Hat-Trick: Lionel Messi se convierte en el máximo goleador de Mundiales junto a Miroslav Klose
Lee también

Con un Hat-Trick: Lionel Messi se convierte en el máximo goleador de Mundiales junto a Miroslav Klose

Temas relacionados Argentina goleador histórico Lionel Messi máximo goleador Mundial 2026

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA