Fabián Bustos estalla contra el arbitraje pese a victoria de la 'U': "Cada vez que hablamos pasan estas cosas"

Universitario logró una importante victoria en este Torneo Clausura luego del 1-0 ante UTC con golazo de Gabriel Costa. Pese a ello, Fabián Bustos, entrenador de los cremas, arremetió nuevamente contra el arbitraje e hizo énfasis en una jugada que generó polémica en la primera parte.

La acción que desató miles de comentarios fue protagonizada por Nelson Cabanillas. El lateral volante por izquierda se metió a toda velocidad al área cajamarquina tras un buen pase largo de Gustavo Dulanto. Sin embargo, cuando el jugador iba a acomodarse fue empujado por un defensor rival y cayó generando que todo el Estadio Nacional pida el penal.

Al igual que en otros encuentros, Fabián Bustos reclamó en más de una ocasión esta jugada tanto al árbitro principal como al cuarto asistente. Por ello, durante la conferencia de prensa post partido, el argentino expresó su sentir con lo sucedido.

El estratega resaltó lo hecho por sus dirigidos, pero también criticó nuevamente el arbitraje al sentir que lo perjudicaron con ese penal que pudo cambiar la historia del encuentro.

"Increíble las cosas que pasan. Luego me quedo con lo bueno, con que el equipo nunca bajó los brazos. Faltaron muchos chicos que no estaban y creo que lo ganaron por la forma de entrenar, de cuidarse, de competir, buscando de una forma y de otra. Agradecido por la entrega, la actitud del equipo y eso es lo que más me reconforta", inició.

"Creamos muchas ocasiones, el pase de Gustavo (Dulanto) a Cabanillas es perfecto. Ya saben lo que pasó. No podemos hablar porque cada vez que hablamos pasan estas cosas. No estuvimos finos, nos faltó precisión para los últimos 20 metros. Dominamos el juego ante un buen equipo. No estuvimos finos en el último cuarto de la cancha para dar el pase gol. Después de un pase espectacular de Gustavo y Cabanillas se va solo al gol, es clarísimo, no se va a revisar", agregó a los medios.