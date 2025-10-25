'Cuto' Guadalupe protagoniza INESPERADA escena de película junto al 'Loco' Vargas: Video se viralizó en redes

25/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los exfutbolistas Luis Guadalupe y Juan Manuel Vargas se vuelven tendencia en redes sociales. El tío de Jefferson Farfán no dudó en recrear junto al 'Loco' la escena de una famosa película de Hollywood, dejando a más de uno de sus fanáticos sorprendidos, no solo en TikTok, sino también en Facebook y X donde se viralizó rápidamente el video.

El video viral del 'Cuto' Guadalupe y el 'Loco Vargas'

Una vez que abandonó el fútbol y colgó los chimpunes, 'Cuto' Guadalupe, exjugador de Universitario de Deportes, se dedicó a otras actividades como iniciar su propio negocio de comida, el cual lleva el nombre de 'Cuto 16', además de tener su propio programa digital, que también ha sido nombrado con su apodo 'La fe del Cuto'; sin embargo, no solo se encerró en esas actividades.

El expelotero se animó a protagonizar algunas inesperadas escenas que no pasaron desapercibidas y que se volvieron virales en redes sociales, demostrando su lado carismático y alegre que, quizás, pocos conocían. ¿Cómo cuáles? Pues bien, en un reciente video se aprecia al 'Cuto' dentro de su camioneta, luciendo una camisa rosada y esperando a su excompañero crema: ¡el 'Loco' Vargas!

La puerta del auto se abre y Juan Manuel Vargas hace su ingreso. Una vez que procede a sentarse y acomodarse, el 'Loco' atina a decirle que le falta un poco de alegría en el ambiente y Luis Guadalupe solo atina a responderle que era todo lo que podía ofrecerle, sin imaginar que su copiloto se animaría a encender la radio.

¿Qué película recreó 'Cuto' Guadalupe con el 'Loco' Vargas?

Al encender la radio de la camioneta, 'Cuto' Guadalupe se ve emocionado al escuchar 'Thousand miles' y sin dudarlo, ni pensarlo dos veces, se mete en el papel que interpretó el actor Terry Crews, 'Latrell Spender' de la recordada película de Hollywood, '¿Y dónde están las rubias?'.

El exjugador de la 'U' comienza a moverse al ritmo de la música y cantar el refrán del hit de Vanessa Carlton: "And I need you, and I miss you, and now I wonder, if I could fall into the sky do you think time, would pass me by? 'Cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you... Tonight".

Mientras él protagonizaba la escena tan popular de la película estadounidense, el 'Loco' Vargas lo miraba sorprendido y sin dejar de sostener y acariciar a su perrito de peluche, que muchos aseguraron era también una forma de imitar a quien acompañaba a Latrell Spender en la movie: ¡Tiffany Wilson, personaje que en la cinta también tenía entre sus brazos a su mascota!

Reacciones al video en redes sociales

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y superó los 60 mil 'Me gusta', y en otras redes sociales como X, antes Twitter, Facebook e Instagram, los usuarios celebran la imitación del 'Cuto' Guadalupe ante las cámaras, en especial por recrear la icónica escena de la película '¿Y dónde están las rubias?'.

"Siempre los ídolos cremas nos hacen reír", "parece que a Cuto ya lo perdimos", "¿qué hace Vargas con un peluchito?, y lo peor de todo es que no deja de acariciarlo. Su cara lo es todo", "una película con estos dos sería un vacilón", "Cuto resultó bien carismático", fueron algunos de los comentarios que no tardaron en llegar.

Es así como Luis 'Cuto' Guadalupe, lejos de mostrarse reacio a aparecer en un video viral, sacó a relucir su lado más humorístico y recrear la popular escena de la película de Hollywood: '¿Y dónde están las rubias?', nada más ni nada menos que al lado de su excompañero de la 'U', Juan Manuel Vargas.