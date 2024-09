Hernán Barcos se rinde ante Paolo Guerrero tras su llegada a Alianza Lima: "Un orgullo estar a su lado"

La llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima sigue causando gran emoción. Sin embargo, quedaba la duda respecto a la reacción de Hernán Barcos, quien, lejos de mostrarse incómodo por la presencia del 'Depredador', elogió su fichaje, asegurando que estar a su lado es un orgullo.

En una reciente entrevista para 'L1Radio', Hernán Barcos fue consultado respecto a la llegada de Paolo Guerrero al conjunto 'grone' pues, muchos especulaban que su sola presencia causaría cierto tipo de inseguridad en él, sobre todo porque ambos comparten la misma posición y, además, este podría quitarle la banda de capitán que todo este tiempo ha llevado el argentino.

En ese sentido, el actual '9' de Alianza Lima dejó que en claro que la posibilidad de sentir molestia por el fichaje de Paolo Guerrero es nula y que, al contrario, se encuentra orgulloso de ahora poder compartir cancha con él.

"No se si me molesta, pero escucho que muchos periodistas dicen: ¿Qué le causará a Barcos la llegada de Paolo? (y yo me pregunto) ¿Qué me tiene que causar? Es un orgullo poder jugar al lado de Paolo", dijo en un primer momento el popular 'Pirata'.